جدل متواصل حول مباراة العراق وفلسطين.. تصريح "مفاجئ" لجبريل الرجوب

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ومن المقرر أن يتواجه المنتخبان في إطار مباريات الجولة الثامنة من التصفيات المونديالية في الخامس والعشرين من شهر مارس/ آذار المقبل، في إطار مباريات المجموعة الثانية.وقال الرجوب، على هامش مشاركته في أعمال الدورة 48 لمجلس وزراء الشباب والرياضة والدورة 71 للمكتب التنفيذي في بغداد: "إن الاتحاد الفلسطيني متمسك بحقه بإقامة المباراة في القدس، ولن تكون خارج القدس، منذ أول يوم لقرعة تصفيات كأس العالم، أربعة منتخبات عربية أكدت عدم ممانعتها اللعب في القدس، والجميع أكد جاهزيته لهذا الأمر".وأضاف: "في المباريات السابقة لم يلعب المنتخب الفلسطيني على أرضه بسبب ظرف استثنائي، ولكن نعتقد أن هذا الظرف قد زال الآن بوقف إطلاق النار في غزة، ومن حقنا أن نتمسك بحق اللعب في بيتنا وملعبنا المفترض في القدس، نحن نناضل في سبيل تحقيق هذا الأمر، والاتحاد العراقي معنا بهذا الخيار".وبين قائلًا: "الاتحاد هو أول قال إنه سيلعب في فلسطين، الأمور مستقرة الآن في البلد ونحن والعراق أسرة واحدة، وسنرحب بهم بشكل كبير في حال أقيمت المباراة ببلدنا، أود أن أؤكد لكم بأن الاتحاد العراقي قال نحن جاهزون للمجيء إلى فلسطين، وسبق وأن جاء القوة الجوية إلى أرضنا، ولا يوجد فيتو عراقي أو باللعب في فلسطين"، بحسبوكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أكد في بيان له بأن الاتحاد الدولي "فيفا" قرر إقامة المباراة على محايد، ليتم حسم المباراة في الفترة القليلة المقبلة، حيث تتجه الأنظار إلى إقامة المواجهة في الدوحة، بحسب مصادر في الاتحاد العراقي.