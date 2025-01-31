الكشف عن علاقة أسطورة ريال مدريد بممثلة "إباحية".. ما دخل برشلونة بذلك؟

وانتشرت صور التُقطت لهما معا في برشلونة، حيث كانا يقيمان في نفس الفندق، مما أثار تكهنات حول طبيعة علاقتهما.وارتبط اسم كاسياس، الحارس الدولي الإسباني السابق، بعدة علاقات مع جذابات منذ انفصاله عن مقدمة البرامج التلفزيونية سارة كاربونيور في مارس 2021، بعد خمس سنوات من الزواج.وتشير التقارير الإعلامية الإسبانية إلى أن آخر اهتمامات كاسياس العاطفية هي كلوديا بافيل، التي يُقال إنها تجني حوالي 17,000 جنيه استرليني شهريا من خلال منصة "OnlyFans".كلوديا بافيل، البالغة من العمر 28 عاما، تعرّف نفسها على الإنترنت كـ"منشئة محتوى وممثلة أفلام للبالغين سابقًا"، ولديها قاعدة جماهيرية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها قرابة 250,000 شخص على حسابها الرسمي في إنستغرام.انتشرت لقطات تظهر كاسياس وكلوديا معا في العاصمة الكاتالونية برشلونة، التُقطت يوم الثلاثاء الماضي بواسطة المجلة الإسبانية الأسبوعية "دييز مينوتوس".وتزامنت هذه الصور مع زيارة قام بها الاثنان لحضور عشاء في بلدة فيلانوفا إي لا جيلترو الكتالونية، برفقة لاعبي السابقين لويس فيغو وميشيل سالغادو.وكشفت مجلة "دييز مينوتوس" أن كاسياس أقام في نفس الفندق الذي كانت تتواجد فيه كلوديا بافيل خلال هذه الرحلة، وهو الأمر الذي أثار المزيد من التكهنات حول علاقتهما العاطفية.وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن علاقة بين الاثنين، حيث سبق أن شوهدا معا في مطعم خلال الربيع الماضي، وقاما بتقبيل بعضهما أمام الجميع. ومع ذلك، نفت كلوديا في السابق وجود أي علاقة عاطفية بينها وبين كاسياس.يُذكر أن إيكر كاسياس أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي في أغسطس 2020، وذلك بعد تعرضه لنوبة قلبية أثناء التدريب مع فريقه السابق، بورتو.