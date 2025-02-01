مستقبل مالي كبير بانتظار برشلونة.. هذا السبب

واشتهر برشلونة في العقود الأخيرة بقدرته على صناعة المواهب في أكاديميته "لاماسيا" التي لا تتوقف عن إنتاج الأسماء اللامعة.وبسبب عدم وجود فرصة لبعض اللاعبين الصاعدين للتألق بقميص الفريق الأول فإن النادي الكتالوني يضطر إلى بيعهم لكسب المال وإنقاذ مسيراتهم الكروية.وفي المقابل، يحتفظ برشلونة بنسب من حقوق البيع المستقبلية لهذه المواهب والتي من بينها لاعبون عرب مثل عبدالصمد الزلزولي.وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها إلى عدد من يمكنهم تعزيز خزائن العملاق الكتالوني في السنوات المقبلة، مما سيساعد النادي الذي يواجه صعوبات مالية منذ سنوات على التغلب على عوائق اللعب المالي النظيف للدوري الإسباني.فيما يخص نيكو غونزاليس، فإن لاعب الوسط قد ترك برشلونة في 2023 إلى بورتو البرتغالي، مقابل 8.5 مليون يورو، مع وجود بند أفضلية الشراء للبارسا مقابل 30 مليون يورو.وبات غونزاليس الآن مرشحاً للانتقال من بورتو لمانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 60 مليون يورو، ومن ثم فإن البارسا يمكنه حصد مبلغ 24 مليون كنسبة 40% من إعادة البيع بحسب الاتفاق الموقع في عقد رحيله عن كامب نو.وفي الإطار ذاته، فإن الجناح فرانشيسكو ترينكاو ترك برشلونة لسبورتنغ لشبونة في 2023.ويحتفظ برشلونة بنسبة 50% من حقوق إعادة بيع ترينكاو في المستقبل، أي المبلغ ذاته الذي سيتحصل عليه ناديه الحالي سبورتنغ.ويحتفظ كذلك برشلونة بمبدأ أفضلية الشراء مقابل 25 مليون يورو حال أراد استعادة الجناح الذي ارتبط اسمه مؤخراً بميلان الإيطالي.وبالنسبة ذاتها فإن برشلونة يمكنه الاستفادة من أي عملية بيع مستقبلية لميكا ماربل لاعب لاس بالماس الذي رحل عن البارسا في 2022.وارتبط اسم ظهير القلب في سوق الانتقالات الشتوية المنقضية بالانتقال إلى روما الإيطالي وإشبيلية الإسباني.يلعب الفرنسي جيان كلير توديبو حالياً على سبيل الإعارة من وست هام يونايتد الإنجليزي إلى نيس الفرنسي.ويمتلك نيس حق شراء توديبو مقابل 40 مليون يورو في الصيف المقبل، وهناك رغبة من يوفنتوس الإيطالي في ضمه.ويمتلك برشلونة نسبة من مبلغ إعادة البيع المستقبلي لتوديبو تبلغ 20%.انتقل قلب الدفاع السنغالي من برشلونة إلى رين الفرنسي الصيف الماضي مقابل 10.3 مليون يورو واحتفظ برشلونة بخيار إعادة شرائه مقابل 25 مليون يورو.وفي حال ما قرر استاد رين بيع فاي في المستقبل، فسيحصل النادي الكتالوني على 30% من الصفقة.علماً بأن اسم فاي ارتبط في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى باير ليفركوزن الألماني وفنربخشه التركي.رحل الغيني إيليكس موريبا عن برشلونة في صيف 2021 إلى ريد بول لايبزيغ لألماني حيث احتفظ البارسا آنذاك بنسبة 10% من إعادة البيع.ويلعب موريبا معارا من لايبزيغ إلى سيلتا فيغو، ويمكن للنادي الإسباني تفعيل بند الشراء مقابل 4.5 مليون يورو مما سيمنح البارسا حال تم ذلك مبلغ 450 ألف يورو.من جانبه، اشترى نادي ريال بيتيس الإسباني عبد الصمد الزلزولي من برشلونة في صيف 2023، مع احتفاظ النادي الكتالوني بنسبة 50% من البيع المستقبلي.بالإضافة إلى ذلك فإن برشلونة حتى صيف 2025 يمكنه استعادة الزلزولي نظير دفع مبلغ 25 مليون يورويلعب فيران غوتغلا كمهاجم لكلوب بروغ البلجيكي الذي اشتراه من برشلونة في صيف 2022 نظير 5 ملايين يورو.ويمتلك نادي برشلونة نسبة 10% من عملية إعادة البيع المستقلية للاعب الذي تبلغ قيمته السوقية 5 ملايين يورو.باع نادي برشلونة أوسكار مينغويزا قبل 3 سنوات إلى سيلتا فيغو بعقد لـ4 سنوات مقابل 3 ملايين يورو.لكن رجال خوان لابورتا احتفظوا بنسبة 50 % من إعادة بيع اللاعب في المستقبل، وهو ما ينتظر أن يجني الأموال للبارسا.وارتبط اسم مينغويزا بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل 20 مليون يورو، مما سيدر على النادي الكتالوني 10 ملايين يورو.بالنسبة ذاتها احتفظ برشلونة بحقه في عملية إعادة بيع ريكي بويغ الذي انتقل إلى لوس أنغلوس غالاكسي الأمريكي في صيف 2022.وفي الإطار ذاته، يمتلك برشلونة نسبة 20% من إعادة بيع جونيور فيربو مدافع الفريق السابق، الذي انضم إلى ليدز يونايتد الإنجليزي في 2021 مقابل 21 مليون يورو.وتبلغ النسبة 50% في حالة كارليس ألينا، الذي رحل في 2021 إلى خيتافي، ولدى النادي الكتالوني كذلك في تلك الصفقة خيار إعادة الشراء.آخر الأسماء هو أليكس كولادو الذي انضم إلى ريال بيتيس في 2023 وأعير للدوري السعودي عبر بوابتي الأخدود وحالياً الخلود.ويمتلك النادي الكتالوني نسبة 30% من أي انتقال مستقبلي للاعب خط الوسط المهاجم.