لغز في علم برشلونة عمره مئات السنين.. هل اصابكم الفضول تجاهه؟

ويتضمن شعار برشلونة عدة رموز، بينها كرة القدم، والخطوط الطولية باللونين الأزرق والأحمر.كذلك يتضمن شعار البارسا في إحدى زواياه خطوطا حمراء وصفراء أو ما يعرف بـ"علم سينيرا"، وهو العلم الذي يمثل شعار النبالة لمملكة كانت موجودة في العصور في شمال شرقي إسبانيا تسمى "تاج أراغون".ومن العناصر التي يتضمنها شعار برشلونة أيضا صليبا أحمر على خلفية بيضاء، يشبه علم إنجلترا، لكن في الحقيقة فإن الموجود في شعار النادي ليس هو العلم الإنجليزي، بل إن الأمر مجرد مصادفة.الصليب الموجود على شعار برشلونة والعلم الإنجليزي يهدف لتكريم القديس جورج، راعي كل من إنجلترا وإقليم كتالونيا الإسباني في الديانة المسيحية، وفقا لموقع "Sport Bible" البريطاني.وتجدر الإشارة إلى أن هذا القديس يُعرف في كتالونيا باسم "القديس جوردي"، علما بأنه عاش بين القرنين الثالث والرابع الميلاديين.يحظى القديس جوردي بالاحترام في كتالونيا باعتباره بطلا عسكريا، ومن الأساطير التي يتم تداولها عنه أنه قام ذات مرة "بقتل تنين كان يرهب قرية في كتالونيا، وأنقذ ابنة الملك في هذه العملية".وتحظى قصة هذا القديس الراعي بشعبية كبيرة في جميع أنحاء إسبانيا، مما أدى إلى الاحتفال به في برشلونة في يوم القديس جورج في أبريل/نيسان من كل عام.جدير بالذكر أن هناك العديد من اللاعبين الذين ارتدوا الشعارين معا - إنجلترا وبرشلونة - على رأسهم غاري لينيكر، الذي لعب مع البارسا بين عامي 1986 و1989.