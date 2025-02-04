بسبب ميسي.. اتهامات الغرور تلاحق رونالدو

ولطالما وضع اسم كريستيانو إلى جانب الأرجنتيني نجم إنتر ميامي الأمريكي عند الحديث عن صدارة قائمة أفضل النجوم في تاريخ كرة القدم.وحقق وميسي فيما بينهما ما بين 2008 و2023، الكرة الذهبية في 13 مرة بواقع 8 للنجم الأرجنتيني و5 لنظيره البرتغالي، وهما أكثر من توجا بها عبر تاريخ الساحرة المستديرة.بالإضافة إلى ذلك، فإن يعد أفضل هداف في تاريخ برشلونة، وكذلك الأمر بالنسبة لرونالدو، لكن رفقة .وحين يطرح هذا السؤال الخاص بهوية الأفضل في التاريخ، فإن كل شخص يختار لاعب ما بناء على معايير محددة، لكن حين يكون وميسي هما من يجيبان على السؤال فإن الإجابات تعكس طريقة تفكير كل واحد منهما.صرح بأنه يرى نفسه الأفضل في التاريخ، في تأكيد صريح وواضح على إيمانه بنفسه والذي قد يعتقد البعض أن به شيء من الغرور والغطرسة.وقال مهاجم السعودي في تصريحات قبل ساعات من عيد ميلاده الأربعين: "لا يهم أن أنهي مسيرتي بتسجيل 920 أو 925 هدفاً، لا يهم على الإطلاق فأنا الأفضل في التاريخ".وأكمل: "لو وصلت كذلك إلى 1000 هدف فلهو أمر عظيم وجيد للغاية، الأرقام لا تكذب وأؤمن بأني الأفضل في تاريخ اللعبة".على عكس رونالدو، فإن ردود على السؤال بشأن الأفضل في تاريخ اللعبة عكست عدم اهتمامه بالمسألة وثقة كبيرة، طبقاً لآراء خبراءوقال في رده على هذا السؤال: "هذا ليس شيئاً أسأل نفسي عنه أو يهمني".وعاد ليعلق بتواضع شديد: "في الحقيقة، إن الحديث عن كوني من بين الأفضل فهو أمر في حد ذاته اعتبره بمثابة هدية لي وشيء مميز جداً".وأتم: "ألعب كرة القدم منذ وقت طويل وأنا صغيراً، وجميع الأطفال يريدون أن يصبحوا لاعبين محترفين، ومن ثم حين يقال لي أنني من بين الأفضل في التاريخ فهو شرف كبير في حد ذاته وفخر لي، هذا هو كل شيء".وتختلف الآراء بشأن هوية الأفضل في تاريخ اللعبة، لكن يرى البعض أن الأفضلية تذهب إلى بما يمتلك من مهارات فنية مذهلة، فضلاً عن كونه أكثر لاعب حقق الألقاب في تاريخ الساحرة المستديرة.