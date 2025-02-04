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بسبب ميسي.. اتهامات الغرور تلاحق رونالدو

رياضة

2025-02-04 | 09:26
بسبب ميسي.. اتهامات الغرور تلاحق رونالدو
31 مشاهدة

جاءت تصريحات البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي عن كونه أفضل لاعب بتاريخ كرة القدم لتعكس الطريقة التي يفكر بها "صاروخ ماديرا"، بحسب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولطالما وضع اسم كريستيانو رونالدو إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي عند الحديث عن صدارة قائمة أفضل النجوم في تاريخ كرة القدم.

وحقق رونالدو وميسي فيما بينهما ما بين 2008 و2023، الكرة الذهبية في 13 مرة بواقع 8 للنجم الأرجنتيني و5 لنظيره البرتغالي، وهما أكثر من توجا بها عبر تاريخ الساحرة المستديرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ميسي يعد أفضل هداف في تاريخ برشلونة، وكذلك الأمر بالنسبة لرونالدو، لكن رفقة ريال مدريد.

وحين يطرح هذا السؤال الخاص بهوية الأفضل في التاريخ، فإن كل شخص يختار لاعب ما بناء على معايير محددة، لكن حين يكون رونالدو وميسي هما من يجيبان على السؤال فإن الإجابات تعكس طريقة تفكير كل واحد منهما.

صرح رونالدو بأنه يرى نفسه الأفضل في التاريخ، في تأكيد صريح وواضح على إيمانه بنفسه والذي قد يعتقد البعض أن به شيء من الغرور والغطرسة.

وقال مهاجم النصر السعودي في تصريحات قبل ساعات من عيد ميلاده الأربعين: "لا يهم أن أنهي مسيرتي بتسجيل 920 أو 925 هدفاً، لا يهم على الإطلاق فأنا الأفضل في التاريخ".

وأكمل: "لو وصلت كذلك إلى 1000 هدف فلهو أمر عظيم وجيد للغاية، الأرقام لا تكذب وأؤمن بأني الأفضل في تاريخ اللعبة".

على عكس رونالدو، فإن ردود ليونيل ميسي على السؤال بشأن الأفضل في تاريخ اللعبة عكست عدم اهتمامه بالمسألة وثقة كبيرة، طبقاً لآراء خبراء

وقال ليونيل ميسي في رده على هذا السؤال: "هذا ليس شيئاً أسأل نفسي عنه أو يهمني".

وعاد ليعلق بتواضع شديد: "في الحقيقة، إن الحديث عن كوني من بين الأفضل فهو أمر في حد ذاته اعتبره بمثابة هدية لي وشيء مميز جداً".


وأتم: "ألعب كرة القدم منذ وقت طويل وأنا صغيراً، وجميع الأطفال يريدون أن يصبحوا لاعبين محترفين، ومن ثم حين يقال لي أنني من بين الأفضل في التاريخ فهو شرف كبير في حد ذاته وفخر لي، هذا هو كل شيء".

وتختلف الآراء بشأن هوية الأفضل في تاريخ اللعبة، لكن يرى البعض أن الأفضلية تذهب إلى ميسي بما يمتلك من مهارات فنية مذهلة، فضلاً عن كونه أكثر لاعب حقق الألقاب في تاريخ الساحرة المستديرة.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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ميسي

رونالدو

الافضل بالتاريخ

الغرور

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