ما أسباب إخفاق الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

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وتعادل فريق الشرطة مع استقلال طهران بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على آزادي في العاصمة طهران، حيث كانت المواجهة الأولى آسيويًّا للمدرب محمد عبد العظيم مع الفريق .وقال وهيب، "فريق الشرطة قدم مباراة كبيرة أمام فريق استقلال طهران، وكان مسيطرًا على أغلب مجريات اللقاء، لكن للأسف لم يتمكن رغم ذلك من تحقيق الفوز الذي ربما كان سيشفع له في التقدم بجدول ترتيب المسابقة، واحتلال مركز مؤهل لدور الستة عشر".وأضاف المدرب العراقي: "مشكلة فريق الشرطة كانت في بدايته بالبطولة، حيث لم يقدم الأداء المطلوب، وكذلك لم يتمكن من مجاراة الفرق المنافسة، ولسوء حظه واجه الفرق المدججة بالنجوم، أعتقد أن مستوى أعلى بكثير من الشرطة، لأن الفريق بمستوى لاعبيه الحالي ومستوى التعاقدات لم يكن ملبيًا للطموح، ويحتاج إلى جهود وأموال أكبر ليظهر بأفضل صورة ممكنة".وتابع: "سبب تعثر الشرطة ليس فقط مستوى المرتفع، وإنما تكمن المشكلة في لاعبيه أيضًا، للأسف لاعبو القيثارة الخضراء أصابهم التشبع، وكذلك هناك لاعبون كبار في السن، لذا أثرت هذه الأمور في النتائج، فريق القيثارة الخضراء اليوم بحاجة إلى دماء جديدة ويجب تجديد قائمة الفريق".وبين وهيب، بالقول: "الشرطة هو أفضل ناد وهو المرشح الأول للتتويج بلقب دوري نجوم هذا الموسم، لكن المشاركة الخارجية تتطلب صفقات من العيار الثقيل، فضلًا عن استقرار فني وإداري، وأعتقد أن الشرطة يمتلك كل المؤهلات ليكون أفضل في السنوات والمشاركات المقبلة"، بحسبوبتعادله، وصل الشرطة إلى النقطة الثالثة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة، ليحتل المركز الحادي عشر (قبل الأخير) في مجموعة الغرب.وسيواجه الشرطة فريق العين الإماراتي في السابع عشر من شهر فبراير/ شباط الحالي في العاصمة بغداد، إذ سبق وأن اختار الفريق الزوراء أرضًا مفترضة له.