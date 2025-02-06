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ما حكاية الرقم 12 مع أيمن حسين في نادي الوكرة القطري؟

رياضة

2025-02-06 | 03:27
ما حكاية الرقم 12 مع أيمن حسين في نادي الوكرة القطري؟
576 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يتطلع مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين إلى فتح صفحة ناجحة جديدة في مشواره الاحترافي، بعدما انتقل بشكل رسمي إلى فريق الوكرة القطري قادمًا من صفوف الخور.

ونشر نادي الوكرة القطري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة أيمن حسين بقميص فريقه الجديد معلقاً عليها: "نجح جهاز كرة القدم بنادي الوكرة الرياضي في ضم المهاجم العراقي أيمن حسين لصفوف الموج الأزرق، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي".

وسبق أن لعب مجموعة من اللاعبين العراقيين في نادي الوكرة القطري على مر التاريخ وهم كل من: أحمد راضي، ليث حسين، عماد محمد، حيدر عبيد، كرار جاسم، علي رحيمة، علاء عبد الزهرة، نشأت أكرم، يونس محمود، سمير كاظم وسعد عبد الحميد، وسيصبح حسين اللاعب العراقي الـ12 في صفوف الفريق.


وكانت أغلب التجارب العراقية ناجحة مع فريق الوكرة القطري، إذ اقترن اسم هذا الفريق باللاعبين العراقيين الذين يرغبون في الاحتراف بالخارج وعلى وجه التحديد في قطر واليوم يستعين ذات النادي بأفضل مهاجم في العراق لتحقيق أهدافه في دوري نجوم أريدُ.

ويحتل فريق الوكرة المركز الثامن في جدول ترتيب دوري نجوم أريدُ، برصيد 17، حيث حقق الفريق 5 انتصارات وتعادلين وتلقى 7 هزائم في 14 جولة من المسابقة، بالتالي سيكون هدفه البقاء في دوري الأضواء ووضع الفريق أفضل من فريق "أبو طبر" السابق الخور الذي يتذيل الترتيب برصيد 7 نقاط فقط.

وانتقل حسين (28 عامًا) إلى صفوف الخور في الصيف الماضي قادمًا من القوة الجوية العراقي، حيث مثّل الفريق القطري في 11 مباراة في دوري نجوم أريد من أصل 14.


أيمن حسين قادم من امتحان في بغداد
وكان المهاجم العراقي قد حضر في العاصمة بغداد قبل أيام من أجل أداء الامتحانات الجامعية، حيث يدرس التربية الرياضية في جامعة الفراهيدي في العراق بالتزامن مع احترافه كرة القدم في قطر.

وعلى الرغم من أهمية الامتحانات الجامعية للاعب العراقي، لن يقل امتحانه مع الوكرة أهميةً عن تلك الامتحانات الأكاديمية، إذ سيحاول صاحب الـ(28 عامًا)، استثمار الفرصة والعودة إلى مستواه المعهود بعدما فقد شيئًا من بريقه مع الخور.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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ما حكاية الرقم 12 مع أيمن حسين

نادي الوكرة القطري

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