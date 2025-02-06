منع يونس محمود من الإدلاء بتصريحات أثناء بطولة كأس الخليج للأساطير

ويستعد المنتخب العراقي
للمشاركة في البطولة
التي ستقام في الفترة من 20 إلى 24 من الشهر الحالي في الكويت، بمشاركة جميع المنتخبات التي شاركت في نسخة "خليجي 26".
وقال حكيم شاكر، "الجهاز التدريبي لمنتخب العراق
للأساطير يتطلع إلى مشاركة مميزة في بطولة
الخليج، حيث يضم فريقنا لاعبين مميزين للغاية، قادرين على المنافسة على اللقب. نحن نسعى لأن نعرض صورة مشرفة عن الكرة العراقية من خلال تقديم مستويات جيدة، خاصة أن هؤلاء اللاعبين سبق لهم أن حققوا إنجازات كبيرة لبلدهم".
وأضاف: "نحن نعتب على الحكومة العراقية والاتحاد العراقي
لكرة القدم لتجاهلهم إنجازات اللاعبين الدوليين، الذين مثلوا العراق
في مختلف المحافل الدولية. في المقابل، نقدم شكرنا وتقديرنا للاتحاد الخليجي، لأنه أنصف هذه الشريحة من الرياضيين العراقيين، ومنحهم الفرصة للمشاركة في بطولة
جميلة لعرض إمكاناتهم".
وتابع: "المنتخب العراقي
سيضم لاعبين جاهزين بدنيًّا مثل كرار جاسم وصالح سدير، وسينضم أيضًا كل من حيدر عبد الأمير ورزاق فرحان، وهما جاهزان بدنيًّا. كما وجهنا طلبًا إلى نادي الخور القطري للسماح بتفريغ المدرب سلام شاكر لتمثيل العراق، كما نطلب من المدرب راضي شنيشل تفريغ مساعده قصي منير للانضمام إلى التدريبات والمشاركة في البطولة".
حكيم شاكر يقود الحصة التدريبية الثانية لمنتخب أساطير العراق
وبين قائلًا: "اللاعب نشأت أكرم في أتم الجاهزية والحارس نور صبري بإمكانه تقديم أفضل المستويات، فيما يحتاج يونس محمود
إلى التدريب ليكون موجودًا معنا في البطولة، وليس من حقه التصريح قبل وأثناء البطولة، والتصريحات ستكون محصورة بنا كجهاز فني، وأطلب منه الالتحاق بالتدريبات بأسرع وقت ممكن"، بحسب winwin.
وقاد المدرب حكيم شاكر الحصة التدريبية الثانية لمنتخب العراق
للأساطير، أمس الأربعاء، بعدما تغيب عن المران الأول يوم أمس، والذي قاده المدرب عبد الكريم ناعم وشهد وجود 6 لاعبين فقط، حيث من المؤمل أن يزداد العدد تدريجيًّا.