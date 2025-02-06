منع يونس محمود من الإدلاء بتصريحات أثناء بطولة كأس الخليج للأساطير

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ويستعد المنتخب للمشاركة في التي ستقام في الفترة من 20 إلى 24 من الشهر الحالي في الكويت، بمشاركة جميع المنتخبات التي شاركت في نسخة "خليجي 26".وقال حكيم شاكر، "الجهاز التدريبي لمنتخب للأساطير يتطلع إلى مشاركة مميزة في الخليج، حيث يضم فريقنا لاعبين مميزين للغاية، قادرين على المنافسة على اللقب. نحن نسعى لأن نعرض صورة مشرفة عن الكرة العراقية من خلال تقديم مستويات جيدة، خاصة أن هؤلاء اللاعبين سبق لهم أن حققوا إنجازات كبيرة لبلدهم".وأضاف: "نحن نعتب على الحكومة العراقية والاتحاد لكرة القدم لتجاهلهم إنجازات اللاعبين الدوليين، الذين مثلوا في مختلف المحافل الدولية. في المقابل، نقدم شكرنا وتقديرنا للاتحاد الخليجي، لأنه أنصف هذه الشريحة من الرياضيين العراقيين، ومنحهم الفرصة للمشاركة في جميلة لعرض إمكاناتهم".وتابع: "المنتخب سيضم لاعبين جاهزين بدنيًّا مثل كرار جاسم وصالح سدير، وسينضم أيضًا كل من حيدر عبد الأمير ورزاق فرحان، وهما جاهزان بدنيًّا. كما وجهنا طلبًا إلى نادي الخور القطري للسماح بتفريغ المدرب سلام شاكر لتمثيل العراق، كما نطلب من المدرب راضي شنيشل تفريغ مساعده قصي منير للانضمام إلى التدريبات والمشاركة في البطولة".وبين قائلًا: "اللاعب نشأت أكرم في أتم الجاهزية والحارس نور صبري بإمكانه تقديم أفضل المستويات، فيما يحتاج يونس إلى التدريب ليكون موجودًا معنا في البطولة، وليس من حقه التصريح قبل وأثناء البطولة، والتصريحات ستكون محصورة بنا كجهاز فني، وأطلب منه الالتحاق بالتدريبات بأسرع وقت ممكن"، بحسب