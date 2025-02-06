إنريكي يصدم مبابي: باريس أفضل بدونه

وكان مبابي انتقل من سان إلى عقب انتهاء الموسم الماضي في صفقة انتقال حر، بعد شد وجذب مع النادي الفرنسي الذي كان متمسكا ببقاء اللاعب.وانتقل مبابي إلى العملاق الإسباني بعد 7 سنوات قضاها في باريس، وسجل خلالها أكثر من 170 هدفا في الدوري الفرنسي فيما يزيد على 200 مباراة مع النادي.أكد إنريكي أن فريقه، متصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي، "أفضل هجوميا ودفاعيا منذ انتقال مبابي إلى مدريد".وقال إنريكي في مؤتمر صحفي قبل استضافة موناكو صاحب المركز الثالث في الدوري الفرنسي (الجمعة): "كنت شجاعا للغاية الموسم الماضي عندما قلت إننا سنملك فريقا أفضل في الهجوم والدفاع".وأضاف: "ما زلت أعتقد أننا أفضل في الجانبين (الدفاع والهجوم)، موجودة لتقول ذلك، فقد تعامل اللاعبون مع الموقف بشيء من التحدي".وأكد: "بالطبع كنا نود الاحتفاظ بكيليان لأن الجميع أحبوه، لكن الفريق يرد بتقديم أداء مذهل".واختتم: "عثمان ديمبلي الآن يقدم أداء مذهلا للغاية، تحسنت إحصائياته بشكل كبير مقارنة ببداية مسيرته، وهذا أمر واضح.. يجب أن يكون مهما للفريق وليس فقط مهما في تسجيل الأهداف".يذكر أن سان حامل لقب الدوري الفرنسي هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوريات المحلية الخمس الكبرى في أوروبا بعد 20 مباراة، ويتقدم بفارق 10 نقاط عن أولمبيك مارسيليا و13 نقطة عن موناكو.