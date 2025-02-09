اهانة بيلينجهام لحكم ديربي مدريد تشعل مواقع التواصل

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، ظهر بيلينجهام منفعلا بسبب قرارات حكم المباراة والمساعدين، وأحد المواقف التي لم تمر مرور الكرام كان احتجاج النجم الإنجليزي على حكم الخط بعد منحه رمية تماس لصالح أتلتيكو .وهنا صرخ بيلينجهام مرتين قائلاً: "اذهب إلى الجحيم.. اذهب إلى الجحيم".وتم سماع صرخة النجم الإنجليزي بوضوح خلال البث المباشر، وهو ما انتشر بسرعة حول العالم.وتناولت العديد من وسائل الإعلام الواقعة. حيث قالت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية: "في ديربي المتوتر بين وأتلتيكو، برز جود بيلينجهام... لكن ليس بسبب أدائه، بل بسبب إهاناته لحكم الخط في بداية اللقاء. لسوء حظه، كانت هناك ميكروفونات التقطت كلماته بوضوح. قال: (اذهب إلى الجحيم.. اذهب إلى الجحيم!).. لم يحصل على أي بطاقة بسبب تعليقاته".ورصدت صحيفة "ديلي ميل" الحادثة بنفس الاتجاه، قائلة: "تم سماع جود بيلينجهام يوجه شتائم بذيئة لحكم الخط خلال التعادل المتوتر. قبل 11 دقيقة فقط من نهاية اللقاء، انفجر اللاعب غضبًا، استدار نحو الحكم وأطلق صرخته الحادة: (اذهب إلى الجحيم).. ثم أضاف لاحقًا (اذهب إلى الجحيم!). ورغم غضبه الواضح، لم يتلقَ أي إنذار، لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت رابطة الليجا ستفتح تحقيقًا في الواقعة".وعنونت صحيفة "بيلد" الألمانية: "بيلينجهام يهين حكم الخط"، مضيفة "نجم جود بيلينجهام أهان حكم الخط في ديربي ضد أتلتيكو، حيث صرخ قائلاً (اذهب إلى الجحيم.. اذهب إلى الجحيم!).. التقطت ميكروفونات التلفزيون العبارات بوضوح، وتم سماعها خلال البث المباشر".وقالت صحيفة ميرور البريطانية: "الخطاب الناري لجود بيلينجهام ضد حكم الخط بُثَّ على الهواء مباشرة بينما كان نجم في قمة غضبه".وأضافت: "صرخ بيلينجهام بوضوح (اذهب إلى الجحيم.. اذهب إلى الجحيم!)، والتقطت ميكروفونات الملعب كلماته بوضوح، ثم غادر وهو يهز رأسه غاضبًا. لم يهدأ غضب جود عندما منح الفار ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح أتلتيكو مدريد".أما صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد سلطت الضوء على الحادثة بعنوان: "التقطت ميكروفونات المدرجات جود بيلينجهام يصرخ بإهانة ذات طابع جنسي لحكم الخط في ديربي مدريد".