أنشيلوتي يعنف رباعي ريال مدريد.. لهذا السبب

وقدم الشوط الأول بصورة متواضعة، تأخر فيه بهدف دون رد، على عكس الشوط الثاني، الذي شهد تحسنًا واضحًا في الأداء وتسجيل هدف التعادل وإهدار أكثر من فرصة.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أنشيلوتي وجه تحذيرًا للاعبيه الأربعة، جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور ورودريجو وكيليان مبابي، خلال استراحة ما بين الشوطين بضرورة الالتزام بالخطة المتفق عليها مسبقًا، أو سيجري تغييرات فورًا.وأوضحت الصحيفة، أنه في الشوط الأول، كان هناك خطأ في التمركز من قبل المهاجمين، حيث كان فينيسيوس يبحث عن الكرة في العمق بدلًا من البقاء على كما طلب منه أنشيلوتي.وأضافت أن اللاعبين الأربعة التزموا بتعليمات أنشيلوتي في الشوط الثاني، الذي شهد تحسنًا في الأداء، ومحاولات مكثفة على مرمى يان أوبلاك.ومن المتوقع أن يعتمد أنشيلوتي على نفس الهجومي أمام سيتي، في محاولة لاستغلال تراجع نتائج الفريق الإنجليزي في الآونة الأخيرة.ويحل ضيفًا ثقيلًا غدًا الثلاثاء، على سيتي داخل ملعب الاتحاد، في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.ويحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو الوصيف ونقطتين عن برشلونة في المركز الثالث.