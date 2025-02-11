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"بطل الشتاء".. 4 حقائق وراء تفوق نادي زاخو في دوري نجوم العراق

رياضة

2025-02-11 | 02:48
&quot;بطل الشتاء&quot;.. 4 حقائق وراء تفوق نادي زاخو في دوري نجوم العراق
293 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يواصل فريق زاخو عروضه المميزة في دوري نجوم العراق، بعدما ضرب ضيفه فريق القاسم بنتيجة 6-2 في إطار مباريات الجولة الـ19 من المسابقة. وأنهى النادي المرحلة الأولى من المسابقة متصدرًا للترتيب العام، إذ تُوج بطلًا للشتاء بعدما حصد 38 نقطة من 19 مباراة، وحقق 4 انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر 5 مباريات.

وعقب هذه النتائج المميزة، قال القطري طلال البلوشي مدرب الفريق، في تصريحات بعد نهاية مباراة فريق القاسم: "أشكر جميع اللاعبين والجمهور الكبير الحاضر ونهدي الفوز لهم لأنهم يستحقونه، الحمد لله أصبحنا أبطال الشتاء، ولدينا مشوار طويل".

وأضاف: "بمؤازرة الإدارة والجمهور سنستمر بتقديم مستوى لائق ونتائج إيجابية ونحن نثق بقدرتنا على المضي قدما، خصوصا أن الفريق أصبح أقوى من الموسم الماضي ونحن نتطور مع مرور الوقت وسنكون أفضل باستمرار".

وتابع: "أود أن أشكر فريق القاسم على المستويات التي يقدمها سواء في المباراة أمامنا أو بشكل عام في دوري نجوم العراق، كونه من الفرق الشبابية المجتهدة التي تتألق رغم الظروف والتحديات، أود أن أهنئهم حقيقة على تلك المستويات".

4 حقائق تؤكد تفوق زاخو على خصومه
استطاع زاخو بسط هيمنته في النصف الأول من الموسم، ويطمح لمواصلة ذلك في النصف الثاني، بعدما عزز صفوفه بالتعاقد مع ستة لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، أبرزهم ثنائي أسود الرافدين أحمد ياسين وجيلوان حمد.

ويستعرض هذا التقرير 4 حقائق تؤكد تفوق زاخو على خصومه في النصف الأول من الموسم الحالي في دوري نجوم العراق.

الصدارة بجدارة
صدارة الفريق لدوري نجوم العراق، مستحقة ولم تأت بمجرد جمع أكبر عدد من النقاط وإنما بأداء كبير جعل الفريق أفضل من كل منافسيه ليتفوق عليهم نتيجة وأداء.

ولعل أبرز ما يميز النادي في هذا الموسم، هو تحقيق النتائج الإيجابية والانتصارات داخل ملعبه وخارجه أيضًا، إذ كان الموسم الماضي يحقق أغلب انتصاراته في ملعبه فقط.

القوة الهجومية
وفق الأرقام، فإن زاخو حاليا يمتلك أقوى هجوم في دوري نجوم العراق، إذ سجل لغاية الآن 36 هدفا، حيث يلعب الفريق بمنظومة هجومية قوية أجبرت منافسيه على الاستسلام.

ويتصدر البرازيلي غوستافو هنريك، مهاجم الفريق، جدول ترتيب هدافي دوري نجوم العراق برصيد 14 هدفا، حيث سجل يوم الاحد فقط ثلاثة أهداف أمام القاسم، ليواصل تقديم الإضافة النوعية الكبيرة للفريق.

امتياز الوسط
مهمة خط وسط فريق زاخو، لا تقتصر على صناعة الأهداف بل تسجيلها أيضًا، وهو ما يجسده اللاعب أمجد عطوان، الذي يعد من أفضل لاعبي الدوري هذا الموسم.

وسجل عطوان (27 عاما)، لغاية الآن 10 أهداف، إذ ينافس على صدارة هدافي دوري نجوم العراق، بعدما تغيرت وظيفته بفضل المدرب طلال البلوشي، الذي قرر منحه أدوارا هجومية وعدم جعله يكتفي بالدفاع كما يحدث مع المنتخب العراقي.

الجمهور الأجمل
بلا منازع، يعد جمهور النادي هو الأفضل والأجمل في دوري نجوم العراق بسبب اللوحات الجميلة التي يرسمها في المدرجات خلال كل مباراة تقام على ملعب زاخو الدولي.

جمهور النادي هو الأكثر حضورا في مباريات دوري نجوم العراق، ففي مباراة يوم أمس فقط، حضر 26861 متفرجًا لمؤازرة الفريق في مباراة القاسم، وهذا الرقم يصعب تحقيقه محليًا، ليكون جمهور الفريق الأكثر حضورا في مباريات دوري نجوم العراق.
 
المصدر: winwin.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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"بطل الشتاء"

4 حقائق

تفوق نادي زاخو في دوري نجوم العراق

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