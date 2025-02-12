بينهم عراقيون.. مواهب عربية برزت في كأس آسيا للشباب وتحولت إلى أساطير

ومع بدء المشاركات العربية في منتصف سبعينيات الماضي برز العديد من الأسماء وخاصة في منتخب الذي نجح في الظفر بلقب عام 1975 بالاشتراك مع نظيره الإيراني.على الطرف الآخر من الفرات، عرفت الكرة السورية جيلاً مميزًا سطر اسمه بأحرف من ذهب من خلال كأس آسيا للشباب وكأس العالم للشباب، فكان نهائي آسيا 1988 والوصول إلى المربع الذهبي في النسخة التالية واحتلال المركز الثالث والتأهل إلى مونديال 1989 والبرتغال 1991 بوابة العبور للعديد من المواهب التي برز أسمها لاحقًا مثل محمد عفش ومناف رمضان وعمار عوض وعبد المسيح دونا وعبد اللطيف الحلو وياسر سباعي وغيرهم.وشكلت نسخة كأس آسيا 1994 التي توج بها منتخب نسور قاسيون على حساب نظيره الياباني نافذة أخرى لظهور عدد من المواهب التي عرفت التألق مع الأندية والمنتخبات الوطنية السورية لاحقًا مثل طارق جبان، عمار ريحاوي، لؤي طالب ونادر جوخدار وحسان عباس وغيرهم.أما الظهور ما قبل الأخير للمنتخب السوري في العام 2012 فقد شهد ولادة عدد من اللاعبين المميزين الذين لا يزالون حتى يومنا هذا مع المنتخب الأول مثل عمر خريبين ومؤيد عجان وعمرو ميداني ومؤيد الخولي ومحمود المواس.المنتخب السعودي وبفضل تأهله للمربع الذهبي لبطولة كأس آسيا للشباب تسع مرات وحصوله على اللقب ثلاث مرات، قدّم للعالم مجموعة كبيرة من المواهب الشابة التي لمعت في سماء الكرة السعودية والآسيوية والعالمية.وضمّت تشكيلة الأخضر المتوج بلقب كأس آسيا للشباب عام 1986 لاعبين من قبيل أحمد جميل وخالد الحربي وخالد المولد ويوسف الدوسري، في حين أن التشكيلة التي تُوجت باللقب عام 1992 تحت قيادة البرازيلي كابرال ضمت كلاً من حسين الصادق وخميس العويران وعبيد الدوسري وآخرين.أما تشكيلة الأخضر الفائز باللقب الآسيوي للمرة الثالثة عام 2018 فقد قدمت للكرة السعودية لاعبين بقيمة نواف الغامدي وسعود عبد الحميد وحسان تمبكتي وفراس البريكان وعبد الله الحمدان وغيرهم.كانت البطولة الآسيوية بوابة أيضًا لظهور بعض من أهم الأسماء التي عرفتها الكرة القطرية عبر التاريخ، ولأن الإنجازات تحفظ الأسماء أكثر، فإن العديد من أصحاب الإنجاز الآسيوي والمونديالي قد ترسّخوا في ذاكرة مشجعي ومتابعي الكرة القطرية.المنتخب القطري حقق وصافة كأس آسيا للشباب في العام 1980 بعد أن خسر المباراة النهائية أمام كوريا الجنوبية، ليضمن التأهل إلى كأس العالم للشباب التي أقيمت بعد سنة من ذلك (1981)، حيث أبهر العنابي في تلك النسخة ونجح في بلوغ المباراة النهائية وخسرها أمام ألمانيا الغربية، وفي طريقه للنهائي أزاح منتخبَي البرازيل وإنجلترا في الأدوار الإقصائية، وضمّت تشكيلته آنذاك العديد من الأسماء المهمة والتي بصمت لاحقًا بشكل أكبر كالحارس يونس أحمد ومحمد السويدي وعبد الله مبارك وعادل مال الله وخالد سلمان وغيرهم.وشهدت نسخة العام 2014 التي تُوج بها العنابي باللقب الآسيوي للمرة الأولى بروز اسم المهاجم الذي أذهل القارة الصفراء بعد خمس سنوات بتتويجه هدافًا لكأس آسيا للرجال، المعز علي، وكذلك اسم اللاعب الذي توج هدافًا لآسيا وبجائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين أكرم عفيف، حيث لعب الاثنان دورًا بارزًا مع زميلهما أحمد معين (المتوج بجائزة أفضل لاعب بكأس آسيا للشباب) في وصول العنابي إلى منصة التتويج.المنتخب الإماراتي الذي يغيب عن النسخة الحالية، كان حاضرًا في نهائيات كأس آسيا للشباب 14 مرة، ونجح برفع كأس البطولة عام 2008 عن جدارة واستحقاق من خلال العلامة الكاملة في ست مباريات متتالية، وذلك بفضل كتيبة من اللاعبين المميزين أمثال الهداف علي مبخوت وحمدان إسماعيل وعامر عبد الرحمن وحبيب الفردان ومحمد فوزي وغيرهم.بينما لم يُكتَب لأسماء كثيرة كانت حاضرة في البطولة القارية أن تحقق إنجازًا آسيويًا، لكنها بصمت بقوة في سماء الكرة الإماراتية والعالمية على صعيد المنتخب الأول.