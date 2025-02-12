مفاوضات مع نادي الخالدية.. هل ينتقل حارس الكرخ حسين حسن للدوري البحريني؟

ويُعد حسن، البالغ من العمر 21 عامًا، من الحراس الواعدين في العراق، حيث تعقد عليه آمال كبيرة نظرًا لصغر عمره والخبرة الدولية التي اكتسبها مع المنتخبات العراقية.وأبدت إدارة نادي الخالدية البحريني، عبر وسيط عراقي، رغبتها في ضم حسين حسن لتعزيز مركز حراسة المرمى في الفريق، حيث يسعى النادي إلى التعاقد مع حارس شاب يمتلك إمكانات واعدة.وجّه نادي الخالدية أنظاره نحو العراق، مستفيدًا من نجاح تجربة اللاعب ضرغام إسماعيل مع الفريق. كما يسعى النادي البحريني إلى ضم مزيد من اللاعبين العراقيين، حيث سبق أن توصل إلى اتفاق مع هيران أحمد، لاعب القوة الجوية، والمتوقع انضمامه إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.كما ان حارس منتخب الحراق حسين حسن تواصل مع مواطنه ضرغام إسماعيل للاستفسار عن الأجواء في الخالدية والبحرين، وقد شجّعه إسماعيل على خوض التجربة، مؤكدًا له أن الأجواء إيجابية، وهو يشعر براحة كبيرة مع الفريق، ما ساعده على تقديم مستويات ثابتة جعلته تحت أنظار مدرب المنتخب العراقي، خيسوس كاساس، تمهيدًا لعودته إلى صفوف أسود الرافدين.المفاوضات بين حسين حسن وإدارة الخالدية ما تزال في مراحلها الأولى، حيث منح الحارس الضوء الأخضر لوكيل أعماله للتفاوض، ويبدو متحفزًا جدًّا لخوض التجربة الاحترافية.ومع ذلك، فإن العقبة الوحيدة أمام إتمام الصفقة هي تمسك نادي الكرخ بخدماته، ما يجعل إتمام الصفقة مرجحًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد انتهاء الموسم الكروي في العراق، بحسب winwin.تجدر الإشارة إلى أن حسين حسن مثل الكرخ في 16 مباراة بدوري نجوم وتلقى 20 هدفًا، فيما حافظ على نظافة شباكة مرتين، كما انضم مؤخرًا إلى صفوف المنتخب بعدما كان حارسًا للمنتخبين الشباب والأولمبي.ومثل حسن منتخب للشباب في 14 مباراة كما مثل المنتخب الأولمبي في 7 مباريات، وكانت مشاركته في أولمبياد باريس 2024 هي المحطة الأهم بالنسبة للحارس الشاب.