Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ترامب يدعو الى إغلاق وزارة التعليم فوراً
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

3 ملاحظات.. ما نتائج زيارة مدرب العراق كاساس الى هولندا؟

رياضة

2025-02-13 | 02:34
3 ملاحظات.. ما نتائج زيارة مدرب العراق كاساس الى هولندا؟
620 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

دوّن الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم ثلاث ملاحظات بعد زيارته الأخيرة إلى هولندا، حيث تابع لاعبي أسود الرافدين المحترفين في الدوري الهولندي الممتاز.

أجرى كاساس الزيارة برفقة مساعده سالفا روميرو، والتقى خلالها بكل من حسين علي، محترف نادي هيرنيفين، وعلي جاسم، محترف نادي المير سيتي، وزيدان إقبال، محترف نادي أوتريخت.

وأعرب المدرب الإسباني عن رضاه وسعادته بهذه الزيارة، حيث اطمأن على وضع لاعبي العراق في هولندا، سواء من خلال الجو العام هناك أو عبر متابعته تدريباتهم والتطور الفني الذي يمرون به.

خيسوس كاساس يدوّن ثلاث ملاحظات بعد زيارته إلى هولندا
دوّن كاساس ثلاث ملاحظات حول وضعية اللاعبين، حيث كانت الملاحظة الأولى تتعلق باللاعب حسين علي، إذ تغيّرت فكرة المدرب عنه للأفضل، بعدما شاهده يعود للمشاركة مع فريقه، بعد أن كان حبيس دكة البدلاء وخارج القائمة لفترات طويلة. وأكد كاساس أن لياقة اللاعب البدنية كانت متراجعة خلال الفترة الماضية، حيث لم يكن قادرًا على لعب أكثر من شوط واحد مع المنتخب العراقي، لكنه الآن في تحسن ملحوظ.

أما الملاحظة الثانية فكانت حول زيدان إقبال، حيث لاحظ كاساس أن اللاعب يعيش وضعًا مختلفًا مع فريقه أوتريخت. وعلى إثر ذلك، قرر المدرب تغيير طريقة تعامله مع إقبال عند انضمامه للمنتخب العراقي، حيث دوّن الأساليب التي يتّبعها الجهاز الفني في أوتريخت، وسيسعى إلى منحه دورًا هجوميًّا أكبر خلال مشاركاته القادمة مع المنتخب.

الملاحظة الثالثة التي دوّنها خيسوس كاساس خلال زيارته إلى هولندا، كانت بشأن اللاعب علي جاسم، حيث اطلع على جدول برنامج اللياقة الخاص به، وقرر مواصلة العمل على تطويره بدنيًّا بالتنسيق مع نادي المير سيتي. كما وجّه كاساس اللاعب إلى ضرورة الاستعداد الجيد ومضاعفة الجهد، ليتمكن من الحصول على فرصة المشاركة مستقبلًا في الدوري الهولندي الممتاز.

ووفقًا للمصادر، كان كاساس يرغب في إجراء جولات أوروبية إضافية تشمل السويد والنرويج لمتابعة لاعبين آخرين، إلا أن ضيق الوقت حال دون ذلك، ما دفعه إلى تأجيلها إلى ما بعد مباراتي الكويت وفلسطين في التصفيات الآسيوية. في هذه الفترة، سيواصل المدرب عمله في العراق من أجل حسم ترتيبات المعسكر التدريبي في البصرة، المقرر انطلاقه في 10 مارس/ آذار المقبل، إلى جانب متابعة لاعبي أسود الرافدين في دوري نجوم العراق عن قرب.

وسيخوض المنتخب العراقي مواجهتين مهمتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026، حيث يلتقي الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات. ستُقام المباراة الأولى يوم 20 مارس/ آذار في البصرة، فيما لم يتم حسم ملعب المباراة الثانية المقررة يوم 25 مارس حتى الآن.
 
المصدر: winwin.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على تويتر

3 ملاحظات

نتائج زيارة مدرب العراق كاساس الى هولندا

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
كأس آسيا تحت 20 عاماً.. منتخب شباب العراق يتعادل مع كوريا الشمالية
03:54 | 2025-02-13
المرحلة الثانية من دوري نجوم العراق تنطلق اليوم.. هذا جدول المباريات
03:05 | 2025-02-13
مبابي يرشح نجم الديوك للانتقال إلى الميرنجي
15:23 | 2025-02-12
صلاح يخطف جائزة جديدة في صفوف "الريدز"
12:10 | 2025-02-12
هل ستسمح السعودية ببيع الكحول أثناء كأس العالم 2034
11:39 | 2025-02-12
بعد الخسارة على ارضه.. غوارديولا: هذا ما سنفعله في مدريد
08:09 | 2025-02-12
العراقيون فقط
العراقيون فقط
النظام السياسي 
النظام السياسي 
المولدات تعوض
المولدات تعوض
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

هل سيشارك الشرع بقمة بغداد؟
Play
هل سيشارك الشرع بقمة بغداد؟
12:53 | 2025-02-12
شاهد بالفيديو.. لحظة سرقة امرأة في البصرة
Play
شاهد بالفيديو.. لحظة سرقة امرأة في البصرة
12:01 | 2025-02-12
رفض شعبي لمنح قصور تكريت للاستثمار.. "تغيير ديمغرافي واضح"
Play
رفض شعبي لمنح قصور تكريت للاستثمار.. "تغيير ديمغرافي واضح"
05:13 | 2025-02-12
إصابة بليغة لآمر فوج حشد الأنبار ومنتسب بانفجار عبوة ناسفة غربي المحافظة (فيديو)
Play
إصابة بليغة لآمر فوج حشد الأنبار ومنتسب بانفجار عبوة ناسفة غربي المحافظة (فيديو)
04:59 | 2025-02-12
بالفيديو: قروض بفوائد "ربوية" عالية في كربلاء‎
Play
بالفيديو: قروض بفوائد "ربوية" عالية في كربلاء‎
04:11 | 2025-02-12
عضو بمجلس محافظة بغداد يستلم راتب "شهيد"‎
Play
عضو بمجلس محافظة بغداد يستلم راتب "شهيد"‎
03:10 | 2025-02-12
بالفيديو: جهود حكومية لإنهاء ملف "مخيم الهول"‎
Play
بالفيديو: جهود حكومية لإنهاء ملف "مخيم الهول"‎
02:06 | 2025-02-12
مصادرة المواشي ومعاقبة أصحابها لمخالفة قرار "الرعي" بمركز العمارة ‎
Play
مصادرة المواشي ومعاقبة أصحابها لمخالفة قرار "الرعي" بمركز العمارة ‎
01:28 | 2025-02-12
ضابط مرور يسجل مخالفة لسيارة متوقفة على الرصيف وصاحبها ينتفض (فيديو)
Play
ضابط مرور يسجل مخالفة لسيارة متوقفة على الرصيف وصاحبها ينتفض (فيديو)
11:38 | 2025-02-11
منتسب في مرور الغزالية يعتدي بوحشية على مواطن بعد رفضه دفع "إتاوة"
Play
منتسب في مرور الغزالية يعتدي بوحشية على مواطن بعد رفضه دفع "إتاوة"
08:02 | 2025-02-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.