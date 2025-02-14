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بعد تألقه في دوري النجوم.. "ميمي" يهدد مكانة أيمن حسين في المنتخب العراقي

رياضة

2025-02-14 | 03:21
بعد تألقه في دوري النجوم.. &quot;ميمي&quot; يهدد مكانة أيمن حسين في المنتخب العراقي
505 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يقدم مهاجم الشرطة والمنتخب العراقي مهند علي "ميمي" مستويات مميزة في دوري نجوم العراق، إذ رفع سقف التطلعات لدى جماهير منتخب أسود الرافدين قبل موعد تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان ميمي، قد سجل آخر أهداف العراق، في مباراة أسود الرافدين أمام السعودية في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج "خليجي 26" التي أقيمت مؤخرا في الكويت.

وقال اللاعب العراقي السابق رزاق فرحان، "إن المنافسة في المنتخب العراقي حاليا أفضل من السابق، لأن الفريق كان عبارة عن أيمن حسين وهو اللاعب الوحيد الذي يجلب الفوز وعندما كان يتغيب تجد أن أسود الرافدين يعانون كثيرا ولا يمكنهم حصد الفوز في أغلب المباريات التي غاب عنها".

وأضاف: "الوضع اختلف اليوم في المنتخب العراقي والمعادلة انقلبت في طريقة لعب أسود الرافدين، بسبب تألق ميمي الذي عاد إلى الواجهة من جديد وعاد لتسجيل الأهداف من أنصاف الفرص وهذا الأمر سينعكس بشكل إيجابي جدا على الفريق العراقي وكذلك هو الحال بحضور المهاجم علي الحمادي الذي يعد من المهاجمين المميزين أيضا".

كاساس يضع أمله في رفاق ميمي لتعويض خلل الدفاع
وبين قائلا: "المشكلات في المنتخب العراقي مستمرة منذ فترة طويلة وعلى وجه التحديد في خط الدفاع، لكن بالإمكان معالجتها من خلال العمل ككتلة واحدة لسد الثغرات وتلافي الأخطاء الفردية، حل المشكلات لا يتطلب فقط مجهودات من قبل الدفاع وإنما من الوسط والهجوم، فالجميع مطالب بالتغطية وأعتقد أن كاساس يعول كثيرا على هذه المسألة لأنه لم يجد حلا لتدني مستوى الدفاع وسيحاول الاعتماد على ميمي ورفاقه بالتسجيل وتعويض الإخفاق بالخطوط الخلفية".

وأشار فرحان في نبرة متفائلة بالقول: "المنتخب العراقي سيتأهل إلى كأس العالم 2026 بنسبة 100% لأن فرصته كبيرة جدا وحتى الآن الفريق يبلي بلاء حسنا في التصفيات كونه ينافس على الصدارة وأيضا مجموعته مناسبة مقارنة بالمجموعات الأخرى، لذلك لا بد من انتهاز الفرصة والعمل بروح الفريق الواحد للمضي بحلم التأهل إلى كأس العالم".

وعن جولة مدرب العراق خيسوس كاساس في هولندا، أكد فرحان قائلا: "جولة المدرب كاساس في أوروبا لن تشكل الإضافة، المدرب لديه تصور كامل عن اللاعبين منذ سنتين وخصوصا الذين يحترفون في أوروبا مثل زيدان إقبال وعلي الحمادي، فهم جاهزون لخوض مختلف التحديات ولا خوف عليهم من تدني مستوياتهم لأنهم أكثر اللاعبين التزاما بالتطور والتحضير البدني السليم"، بحسب winwin.

ولم يقدم المنتخب العراقي مستويات كبيرة في مشاركته الأخيرة ببطولة كأس الخليج، إذ خرج من الدور الأول بعد خسارتين أمام البحرين والسعودية، الأمر الذي أثار قلق الشارع الرياضي العراقي قبل انطلاق مباريات التصفيات.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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بعد تألقه في دوري النجوم

"ميمي"

مكانة أيمن حسين

المنتخب العراقي

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