كريستيانو رونالدو يوجه رسالة "مثيرة" لسوريا.. ماذا قال؟

وعاد إلى معقله بثلاث نقاط ثمينة من "الملك عبد الله الدولي" في جدة، حيث حقق الفوز على الراقي بنتيجة (3-2)، في المباراة الذي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة العشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.وواصل رونالدو رفقة السلسلة الإيجابية للفريق، والتي وصلت إلى 5 انتصارات متتالية في الدوري، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا ومثيرًا على مضيفه النادي الأهلي في قمة الجولة.وسجل جون دوران هدفين وأيمن يحيى هدفًا واحدًا، فيما خاض كريستيانو، هداف الدوري السعودي برصيد 16 هدفًا 76 دقيقة من المواجهة، ليقوم المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي بعدها بإخراجه، في استبدال كان غريبًا لكنه كان في مكانه لاسيما وأن النصر كان يلعب بـ10 لاعبين.وفي نهاية المباراة المثيرة أمام الأهلي، خرج الدولي النجم الدولي البرتغالي بتصريح مثير قابله الكثير من الإعجاب، قائلاً فيه إنه يحب .وقال " صاروخ ماديرا" عن المباراة: "لقد كانت مواجهة رائعة ومستوى اللعب متميزًا"، مبديًا سعادته الكبيرة بالفوز الذي حصل في الدقائق الأخيرة.وتابع كريستيانو رده على أسئلة المراسلة، حينما وجهت له سؤالاً مفاجئًا حول سوريا، فأجاب النجم السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، "أنا أحب هذا البلد سوريا".ولم تكن هذه البادرة من اللاعب الأفضل في العالم هي الأولى، حيث يُعد كريستيانو من أول الرياضيين مساندة لسوريا، ففي يوليو/ تموز من عام 2024، وخلال ثمن نهائي كأس أمم أوروبا، حقق البرتغالي حلم طفل يعاني من مرض عضال، واستقبله في مدينة فرانكفورت التي دارت فيها المباراة، في لفتة إنسانية لن تنسى.جدير بالذكر أن النصر رفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، بفارق 3 نقاط عن الوصيف الهلال، و5 نقاط عن المتصدر الاتحاد، في المقابل، تجمّد رصيد الأهلي عند 38 نقطة في المركز الخامس.