أنشيلوتي يصدم الجميع بسبب فينيسيوس: لقد سئمت

وترددت أنباء قوية عن اهتمام مسؤولي دوري روشن السعودي للمحترفين بالتعاقد مع فينيسيوس جونيور منذ فترة طويلة، وزاد الضجيج خلال الأيام الأخيرة.وجاءت تلك الأنباء رغم أن عقد فينيسيوس ينتهي مع بعد أكثر من عامين وتحديداً في يونيو/حزيران 2027، مع وجود شرط جزائري خرافي تقدر قيمته بنحو مليار يورو.وقالت مصادر لوكالة رويترز أمس الخميس إن فينيسيوس يقترب من توقيع عقد جديد مع مدريد، لكن انتقاله المزعوم إلى كان محور الاهتمام مرة أخرى في الصحفي قبل مواجهة أوساسونا غدا السبت في الدوري الإسباني، خاصة بعد تقرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، بشأن إمكانية رحيل اللاعب البرازيلي عن الميرينغي.وقال أنشيلوتي في الصحفي قبل مباراة أوساسونا: "هناك الكثير من الأسئلة، هل سئمت من هذا الموضوع؟، نعم، هل أشعر بالقلق؟ لا، هل أراه سعيداً؟ نعم".وأوضح: "نحن سعداء بوجوده معنا، لا يمكن أن أضيف أي شيء على ما قلته قبل أسبوع أو أسبوعين، لا نتحدث عن هذا الموضوع هنا، وهو لا يتحدث أيضا".وأضاف: "ما أشاهده هو فينيسيوس القديم، بالكثير من الرغبة في القيام بالأمور الصحيحة، وقام بذلك بشكل جيد للغاية في المباراة الماضية".وواصل: "إنه موضوع يتم الحديث عنه في الخارج، وليس هنا، هو لا يتحدث عنه أيضاً، لا يمكنني التعليق إلا على ما أراه، وما أراه هو لاعب سعيد يريد أن يصنع التاريخ مع هذا النادي".وأتم: "فينيسيوس حريص على القيام بالأشياء بشكل جيد، أراه متحفزا للغاية، عليه الكثير من الضغط لكنه يحدث الفارق".