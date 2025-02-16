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قبيل البطولة الخليجية.. قرار "مصيري" بشأن منتخب العراق للقدامى

رياضة

2025-02-16 | 03:37
قبيل البطولة الخليجية.. قرار &quot;مصيري&quot; بشأن منتخب العراق للقدامى
1,462 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

اتخذ الاتحاد العراقي لكرة القدم قرارًا مهمًّا يخص وضع منتخب العراق للقدامى ومستقبله، في ظل وجود واستعداد عدد كبير من نجوم أسود الرافدين السابقين لتمثيله.

ويستعد منتخب العراق للقدامى للمشاركة في بطولة كأس الخليج المقرر إقامتها للفترة من 20 ولغاية 24 من شهر فبراير/ شباط الحالي في الكويت، إذ ستقام البطولة بمشاركة جميع المنتخبات التي شاركت في نسخة "خليجي 26".

ويتابع الاتحاد العراقي لكرة القدم تدريبات منتخب العراق للقدامى، حيث تحدث رئيس الاتحاد عدنان درجال مع المشرف وعضو الاتحاد غانم عريبي عن وضع الفريق، إذ تم التأكيد بأن الجميع أبدى استعداده للعب والمنافسة بشكل كبير في بطولة كأس الخليج المقبلة، وهذا الأمر أسعد كثيرًا الاتحاد العراقي.

ودرجال وعريبي تحدثا إلى المدرب حكيم شاكر لمناقشة استمرار الفريق في لعب البطولات والمشاركة في البطولات الخارجية، إذ أبدى الجميع حماسته ورضاه عن هذا القرار، بالتالي اتخذ الاتحاد العراقي قرارًا باستمرار هذا الفريق والاستعداد للمشاركة في البطولات الدولية، ومن بينها بطولة آسيا المقبلة في أوزباكستان، بحسب winwin.

يشار الى ان قائمة المنتخب العراقي للقدامى ستتغير في قادم الاستحقاقات، حيث ستشمل لاعبي جيل التسعينات، الذين لم تتح لهم الفرصة للمشاركة في كأس الخليج مثل عباس عبيد وحسام فوزي وصاحب عباس ونعيم صدام وسعد قيس وغيرهم، حيث تم إبعادهم من قائمة قدامى العراق في كأس الخليج بسبب لوائح البطولة، لكن سيتم الاعتماد عليهم مستقبلًا.

مباراة تجريبية ناجحة خاضها منتخب العراق للقدامى
وفي إطار استعداداته لبطولة الخليج للقدامى، تغلب المنتخب العراقي على رواد بابل بنتيجة (3-1) في اللقاء الوديّ الذي أقيم بينهما يوم الجمعة في ملعب الراحل علي حسين بوزارة الشباب والرياضة.
 
وانتهى الشوط الأول بالتعادل بنتيجة (1-1)، مع أفضلية واضحة لمنتخب قدامى اللاعبين العراقيين، وفي الشوط الثاني أضاف منتخب أسود الرافدين هدفين وأضاع عددًا من الفرص الأخرى.

وأشرك الجهاز الفني بقيادة المدرب حكيم شاكر جميع اللاعبين المتاحين في المواجهة، من أجل الوقوف بشكل دقيق على الجاهزيتين الفنية والبدنية، وسجل الأهداف كل من أحمد مناجد ومصطفى كريم وحيدر صباح.

وأكد مدرب منتخب العراق للقدامى حكيم شاكر في بيان الاتحاد العراقي أنه راض تمامًا عن أداء اللاعبين، لاسيما أن لقاء الجمعة هو الأول بعد أيام من التدريبات المكثفة. وأشار إلى أن اللاعبين قدموا ما هو مطلوب منهم، وتمكنوا من فرض سيطرتهم على أجواء اللقاء بفضل الجهد الكبير الذي بذلوه، والانضباط التكتيكي العالي.

يذكر أن منتخب العراق للقدامى سيلعب أمام السعودية والبحرين واليمن في بطولة الخليج، إذ سيتم اعتماد ذات المجموعات التي لعبت في "خليجي 26" الأخيرة.
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قبيل البطولة الخليجية

قرار "مصيري"

منتخب العراق للقدامى

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