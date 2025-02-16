هل ستحدد مواجهة السعودية مصير عماد محمد مع منتخب العراق للشباب؟

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ويتواجه المنتخبان على مركز باوان الرياضي في شينزن، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية عند الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت والدوحة.وقال المدرب بسام رؤوف، "إن التعادل أمام كوريا الشمالية لا يتناسب مع قدرات وإمكانات لاعبي منتخب شباب العراق، خصوصًا وأن الفريق يمتلك مواهب كبيرة بإمكانها تغيير نتيجة أي مباراة، وأتوقع أن هذا الجيل سيخرج لاعبين بإمكانهم خدمة الكرة العراقية، تمامًا كما حدث مع علي جاسم وزملائه في الجيل السابق، برأيي لم يكونوا في يومهم في المباراة الأولى".وأضاف: "منتخب ليوث الرافدين يحتاج إلى عمل أكبر في مباراته الثانية أمام السعودية، لأن الأخير سيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، وسيحاول تحقيق الفوز كي يضمن التأهل إلى الدور المقبل بعدما فاز على الأردن في الجولة الأولى، لهذا السبب سيتعين على المنتخب أن يكون في قمة تركيزه طيلة دقائق المباراة كي يتفادى الخسارة، لأن هذه المباراة قد تضع مصير المدرب عماد محمد على المحك".وتابع: "منتخب للشباب بإمكانه الفوز على السعودية، كون المدرب عماد محمد يتمتع بخبرات جيدة، وسيكون للعراق حضور وكلمة إيجابية في المباراة، أعتقد أنه يتوجب على محمد أن يثبت بأنه رجل المرحلة للفترة المقبلة، والنتائج هي خير معيار لذلك، بعد فترات الإعداد الجيدة التي حظى بها هذا المنتخب الشاب الذي تعلق عليه الكثير من الآمال"، بحسبوقال عماد محمد في تصريح لموقع الاتحاد الآسيوي: "إن الجهاز الفني لمنتخب للشباب سيحاول أن يحفز لاعبيه على عدم تكرار التراجع في الأداء، الذي حصل في الشوط الثاني من المباراة الأولى أمام جمهورية كوريا الشمالية، حيث تنازل فريقه عن تقدمه ليخرج بنتيجة التعادل".