مواجهة حاسمة في الأبطال.. ريال مدريد يستضيف مانشستر سيتي في إياب الدور الإقصائي

يدخل الفريقان هذه المواجهة بهدف حسم التأهل إلى الدور المقبل، حيث يسعى مدريد، حامل اللقب وبطل الدوري الإسباني، لتأكيد تفوقه بعد الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 3-2. في المقابل، يطمح سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بقيادة مدربه المخضرم بيب جوارديولا، إلى قلب الطاولة وتعويض خسارته، خاصة بعد تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.وتقام المباراة على سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد، يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، وتنطلق صافرة البداية في 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.