هل سيستغل غوارديولا مرموش بمواجهة مدريد؟.. هذه التفاصيل

ويدخل مانشستر سيتي اليوم الأربعاء مباراته ضد مطالبا بتحقيق الفوز بفارق هدفين كي يعوض خسارته 2-3 في الذهاب بملعب "سانتياغو برنابيو".وقال موقع "جيف مي سبورت" البريطاني في تقرير له أن عمر مرموش سيظهر في تشكيلة مان سيتي اليوم ضد إلى جانب فيل والنرويجي إيرلينغ هالاند.ونجح مرموش في تسجيل 3 أهداف "هاتريك" في مباراة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.وبحسب التقرير الإنجليزي فإن مرموش سيلعب في مركز المهاجم الوهمي رقم 10 خلف هالاند.ومن جانبه سيجلس البلجيكي دي بروين صانع السيتي على مقاعد البدلاء من جديد.وينتظر أن يدفع بيب غوارديولا على طرف الأيسر بالبرازيلي سافينيو، وفيل على الجانب الأيمن.وسيتواجد البرازيلي إيدرسون في حراسة المرمى وأمامه ريكو لويس والبرتغالي روبن دياز وجون ستونز وجوسكو غفارديول.وسيتواجد في منطقة وسط الملعب الإسباني نيكو غونزاليس والبرتغالي سيلفا.