بفوز مثير على كوريا الشمالية.. السعودية تتأهل الى ربع نهائيات اسيا للشباب

وتقدم منتخب الشمالية بهدف في الشوط الأول من توقيع هان جاي في الدقيقة 28.وفي الشوط الثاني، رد "الأخضر" بهدفين في الدقيقتين 51 و85 عن طريق سعد حسين حقوي وثامر فتحي الخيبري.وبهذه النتيجة انتزع منتخب صدارة ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، مستفيدا من تعادل والأردن سلبيا في الجولة ذاتها، علما بأن تأهل في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.