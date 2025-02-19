بهاتريك مبابي الريال يتأهل على حساب السيتي الى ثمن نهائي الابطال

تمكن نادي من التأهل الى ثمن نهائي دوي ابطال أوروبا على حساب نادي مانشستر سيتي ضمن مباريات دور الـ16 ن دوري الابطال بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.

وسجل نجم مبابي هاتريك هدفين خلال الشوط الأول وهدف خلال الشوط الثاني.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن مبابي رفع رصيده إلى 7 أهداف في شباك مانشستر سيتي، معادلا الرقم القياسي المسجل باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وتلقى الإنجليزي جود بيلينجهام نجم مدريد، بطاقة صفراء جديدة خلال مواجهة مانشستر سيتي، بعد ما أشهر الروماني إستفان كوفاكس، حكم المباراة، البطاقة الصفراء في وجه بيلينجهام خلال الدقيقة 38، بعد تدخله على فيل فودين، نجم مانشستر سيتي.



وبتلك البطاقة يتأكد غياب النجم الإنجليزي عن المباراة التالية في دوري الأبطال حال بسبب تراكم البطاقات.



وسيواجه النادي في دور ثمن النهائي اما نادي اتلتيكو الاسباني او بايرن لفيركوزن الألماني.