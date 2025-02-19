بهاتريك مبابي الريال يتأهل على حساب السيتي الى ثمن نهائي الابطال

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بعد التحري
من
09:45 AM
الى
10:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-517076-638755987876782841.jpg
بهاتريك مبابي الريال يتأهل على حساب السيتي الى ثمن نهائي الابطال
رياضة
2025-02-19 | 16:53
المصدر:
وكالات
2,671 مشاهدة
تمكن نادي
ريال
مدريد
من التأهل الى ثمن نهائي دوي ابطال أوروبا على حساب نادي مانشستر سيتي ضمن مباريات دور الـ16 ن دوري الابطال بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.
وسجل نجم
ريال
مدريد
مبابي هاتريك هدفين خلال الشوط الأول وهدف خلال الشوط الثاني.
وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن مبابي رفع رصيده إلى 7 أهداف في شباك مانشستر سيتي، معادلا الرقم القياسي المسجل باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وتلقى الإنجليزي جود بيلينجهام نجم
ريال
مدريد، بطاقة صفراء جديدة خلال مواجهة مانشستر سيتي، بعد ما أشهر الروماني إستفان كوفاكس، حكم المباراة، البطاقة الصفراء في وجه بيلينجهام خلال الدقيقة 38، بعد تدخله على فيل فودين، نجم مانشستر سيتي.
وبتلك البطاقة يتأكد غياب النجم الإنجليزي عن المباراة التالية في دوري الأبطال حال بسبب تراكم البطاقات.
وسيواجه النادي
الملكي
في دور ثمن النهائي اما نادي اتلتيكو
مدريد
الاسباني او بايرن لفيركوزن الألماني.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد تأهل الريال وبرشلونة
02:11 | 2025-02-07
منتخب شباب العراق يتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا
03:57 | 2025-02-19
ديوكوفيتش يتأهل لنصف نهائي أستراليا المفتوحة للتنس بعد الاطاحة بـ ألكاراز
10:54 | 2025-01-21
حسابات تأهل منتخب شباب العراق لدور ربع النهائي لبطولة آسيا
05:22 | 2025-02-18
الريال
السيتي
دوري الابطال
+A
-A
اخترنا لك
اتلتيكو يفاوض برشلونة لحسم مصير لينجليت
08:42 | 2025-02-20
انتكاسة قانونية.. قضية اللاعب البرازيلي داني ألفيس تعود مجددا
07:00 | 2025-02-20
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2025 دور 16 والقنوات الناقلة
04:03 | 2025-02-20
تعرف على مباريات اليوم الختامي للجولة 21 من دوري نجوم العراق
02:50 | 2025-02-20
هاري كين يفسد أفراح بايرن ميونخ.. ماذا حصل؟
13:12 | 2025-02-19
مشجع يعرض المال على الحكم في دوري أبطال أوروبا.. وفريقه على ركلة جزاء
12:46 | 2025-02-19
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
اغلاق مطارات وحرب عالمية وتفشي فيروس.. أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف 2025
منوعات
25.87%
09:18 | 2025-02-18
اغلاق مطارات وحرب عالمية وتفشي فيروس.. أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف 2025
09:18 | 2025-02-18
بينها إعادة توقيتات الدوام للجامعات وتقليص العمل خلال رمضان.. القرارات الكاملة لمجلس الوزراء
محليات
22.65%
11:45 | 2025-02-18
بينها إعادة توقيتات الدوام للجامعات وتقليص العمل خلال رمضان.. القرارات الكاملة لمجلس الوزراء
11:45 | 2025-02-18
امساكيات شهر الصيام.. المرجع الأعلى يحدد أول ايام رمضان (وثائق)
محليات
14.09%
01:11 | 2025-02-19
امساكيات شهر الصيام.. المرجع الأعلى يحدد أول ايام رمضان (وثائق)
01:11 | 2025-02-19
يامال يفاجئ الجميع: هذا هو أفضل فريق في أوروبا حاليا.. "ليس برشلونة"
رياضة
13.4%
04:35 | 2025-02-19
يامال يفاجئ الجميع: هذا هو أفضل فريق في أوروبا حاليا.. "ليس برشلونة"
04:35 | 2025-02-19
منتخب شباب العراق يتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا
رياضة
12.22%
03:57 | 2025-02-19
منتخب شباب العراق يتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا
03:57 | 2025-02-19
سيول وزخات ثلجية وحرارة بـ"السالب".. الشتاء يخرج "ذروة خزينه" على العراق
أخبار الطقس
11.78%
00:32 | 2025-02-19
سيول وزخات ثلجية وحرارة بـ"السالب".. الشتاء يخرج "ذروة خزينه" على العراق
00:32 | 2025-02-19
المزيد
إستفتاء
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
الفيديو
المحاصصة الحزبية في ميسان تمنع الحلول المعالجة لتردي الواقع الخدمي
06:00 | 2025-02-20
ظاهرة الجزر العشوائي في واسط تهدّد الصحة العامة ... أين الجهات الرقابية؟
05:30 | 2025-02-20
بادوش: قلق متزايد بسبب نفوق العجول وغياب الدعم البيطري!
05:00 | 2025-02-20
وزارة المالية تحذر: عجز التمويل يهدد رواتب الموظفين والمتقاعدين
04:00 | 2025-02-20
الاستجوابات البرلمانية في العراق: بين "الجهوزية السياسية" و"الجمود الفعلي"
03:38 | 2025-02-20
قوات امنية تتوجه الى أبو الخصيب بعد اندلاع نزاع عشائري
13:24 | 2025-02-19
بطريقة بشعة.. عصابة تقتل شابا ووالدته في المنصور
09:20 | 2025-02-19
إجراءات مرورية "تعسفية" تثير استياء المواطنين.. فيديو
06:01 | 2025-02-19
منطقة الفضيلية تتحول لـ "مقبرة جماعية".. فيديو
05:12 | 2025-02-19
شبهات فساد في الديوانية: احالة المشاريع لاحزاب ومتنفذين
04:11 | 2025-02-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.