مجددا.. مبابي يهدد بالتصعيد ضد باريس سان جيرمان

وقالت دلفين فيرهيدن في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب الفرنسية، إن مبابي لم يتوصل إلى اتفاق مع ناديه السابق باريس سان جيرمان في صيف 2023.وواصلت: "أعتقد أن باريس سان جيرمان يستخدم التفكير السحري، هذا ما تفعله عندما تقول لنفسك، نحن لسنا أمام نادٍ في دوري الهواة الذي لا يعرف اللوائح".وتابعت، بشأن مستحقاته المتأخرة: "الثلث الثالث من مكافأة التوقيع مفقود، وهو ما يعادل 36.66 مليون يورو إجماليًا. ثم رواتب نيسان وأيار وحزيران تقدر بـ18.75 مليون يورو، ما يقربنا إلى 55 مليون يورو".واختتمت في تصريحاتها مضيفة إنها لا تستبعد اللجوء إلى العمالية، وعدم السعي للوصول إلى تسوية ودية.ورحل كيليان مبابي عن فريق باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، لينضم لصفوف في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع العملاق الباريسي.وتعود الأزمة إلى مطالبة مبابي باريس سان جيرمان بالحصول على 55 مليون يورو، إلا أن النادي الباريسي أكد على وجود اتفاقه بينه وبين اللاعب ينص على تنازله عن هذه المستحقات من أجل الرحيل وهو ما تنفيه محامية الفرنسي.