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مجددا.. مبابي يهدد بالتصعيد ضد باريس سان جيرمان
رياضة
2025-02-21 | 01:14
445 مشاهدة
السومرية
نيوز ـ رياضة
هددت محامية الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق
ريال
مدريد
الإسباني، دلفين فيرهيدن ، باريس سان جيرمان بالتصعيد في أزمة اللاعب بشأن مستحقاته المتأخرة لدى العملاق الباريسي.
وقالت دلفين فيرهيدن في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب الفرنسية، إن مبابي لم يتوصل إلى اتفاق مع ناديه السابق باريس سان جيرمان في صيف 2023.
وواصلت: "أعتقد أن باريس سان جيرمان يستخدم التفكير السحري، هذا ما تفعله عندما تقول لنفسك، نحن لسنا أمام نادٍ في دوري الهواة الذي لا يعرف اللوائح".
وتابعت، بشأن مستحقاته المتأخرة: "الثلث الثالث من مكافأة التوقيع مفقود، وهو ما يعادل 36.66 مليون يورو إجماليًا. ثم رواتب نيسان وأيار وحزيران تقدر بـ18.75 مليون يورو، ما يقربنا إلى 55 مليون يورو".
واختتمت في تصريحاتها مضيفة إنها لا تستبعد اللجوء إلى
المحكمة
العمالية، وعدم السعي للوصول إلى تسوية ودية.
ورحل كيليان مبابي عن فريق باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، لينضم لصفوف
ريال
مدريد
في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع العملاق الباريسي.
وتعود الأزمة إلى مطالبة مبابي باريس سان جيرمان بالحصول على 55 مليون يورو، إلا أن النادي الباريسي أكد على وجود اتفاقه بينه وبين اللاعب ينص على تنازله عن هذه المستحقات من أجل الرحيل وهو ما تنفيه محامية الفرنسي.
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