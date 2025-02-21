رسالة من قصي منير الى زيدان إقبال.. ماذا جاء فيها؟

ويستعد اللاعب البالغ 21 عاماً للمشاركة مع منتخب العراق
في مباراتي الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم يومي 20 و25 مارس/ آذار المقبل.
وقال منير، "إن مقارنة اللاعبين بين الجيل السابق والجيل الحالي غير صحيحة، لأنك لو أردت المقارنة بين اللاعبين يجب أن يمتلكا الرصيد ذاته من الخبرة وعدد المباريات، فمثلًا عندما تريد مقارنة قصي منير
بلاعبي الجيل الحالي، يجب أن يكون اللاعب الآخر يمتلك مثل عدد مبارياتي ولعب باستمرار مع المنتخب العراقي
لمدة 12 عامًا، حينها يكون الأمر صحيحًا، لذلك أعتقد أنه لا يوجد خليفة لي حاليًا".
وأضاف: "زيدان إقبال لا ينقصه شيء ليكتب قصته الناجحة مع "أسود الرافدين"، لأنه لاعب محترف ويلعب في دوري أوروبي
ويتمرن ويفكر جيدًا. اللاعب هو من يتوجب عليه أن يعمل لكي يشكل الإضافة النوعية والمطلوبة للمنتخب العراقي، لأن الجميع يتحدث عنه ويعوّل عليه، بالتالي يجب أن يتحمل المسؤولية وأن يعمل على إحداث الإضافة النوعية المنتظرة منه".
ما الذي يحتاجه رفاق زيدان إقبال في تصفيات المونديال؟
وأكمل: "البعض قد يشكك في زيدان إقبال ويقول ما الذي فعله مع المنتخب العراقي
والبعض الآخر يدعمه بقوة، على اللاعب أن يعمل بجد وهو بداخله يعرف ذلك، لأنه يجب أن يكون علامة فارقة في أغلب المباريات وأعتقد أنه يتوجب عليه اللعب في مركز صانع الألعاب خلف المهاجم وليس كما يفعل المدرب خيسوس كاساس بوضعه في مركز الارتكاز".
وعن وضع المنتخب العراقي
في التصفيات وأسلوب لعبه، أكد منير
بالقول: "رفاق زيدان إقبال في منتخب العراق
يحتاجون إلى اللعب بروح عالية، هذه الروح كانت موجودة في بطولة كأس آسيا
الأخيرة في قطر ولكن بعد الخروج من البطولة اختلف أسلوب لعب المنتخب، أعتقد أنّ أسود الرافدين يحتاجون إلى اللعب بروح المجموعة الواحدة وهم بحاجة ماسة إلى التعاون فيما بينهم من أجل حصد 6 نقاط في مباراتي الكويت وفلسطين بالتصفيات"، بحسب winwin.
ويحتل المنتخب العراقي، المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات آسيا
الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برصيد 11 نقطة ويتخلف بفارق 3 نقاط عن المتصدر كوريا الجنوبية وهذا المركز مؤهل إلى كأس العالم مباشرة.