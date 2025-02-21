رسالة من قصي منير الى زيدان إقبال.. ماذا جاء فيها؟

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ويستعد اللاعب البالغ 21 عاماً للمشاركة مع منتخب في مباراتي الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم يومي 20 و25 مارس/ آذار المقبل.وقال منير، "إن مقارنة اللاعبين بين الجيل السابق والجيل الحالي غير صحيحة، لأنك لو أردت المقارنة بين اللاعبين يجب أن يمتلكا الرصيد ذاته من الخبرة وعدد المباريات، فمثلًا عندما تريد مقارنة قصي بلاعبي الجيل الحالي، يجب أن يكون اللاعب الآخر يمتلك مثل عدد مبارياتي ولعب باستمرار مع المنتخب لمدة 12 عامًا، حينها يكون الأمر صحيحًا، لذلك أعتقد أنه لا يوجد خليفة لي حاليًا".وأضاف: "زيدان إقبال لا ينقصه شيء ليكتب قصته الناجحة مع "أسود الرافدين"، لأنه لاعب محترف ويلعب في دوري ويتمرن ويفكر جيدًا. اللاعب هو من يتوجب عليه أن يعمل لكي يشكل الإضافة النوعية والمطلوبة للمنتخب العراقي، لأن الجميع يتحدث عنه ويعوّل عليه، بالتالي يجب أن يتحمل المسؤولية وأن يعمل على إحداث الإضافة النوعية المنتظرة منه".وأكمل: "البعض قد يشكك في زيدان إقبال ويقول ما الذي فعله مع المنتخب والبعض الآخر يدعمه بقوة، على اللاعب أن يعمل بجد وهو بداخله يعرف ذلك، لأنه يجب أن يكون علامة فارقة في أغلب المباريات وأعتقد أنه يتوجب عليه اللعب في مركز صانع الألعاب خلف المهاجم وليس كما يفعل المدرب خيسوس كاساس بوضعه في مركز الارتكاز".وعن وضع المنتخب في التصفيات وأسلوب لعبه، أكد بالقول: "رفاق زيدان إقبال في منتخب يحتاجون إلى اللعب بروح عالية، هذه الروح كانت موجودة في بطولة كأس الأخيرة في قطر ولكن بعد الخروج من البطولة اختلف أسلوب لعب المنتخب، أعتقد أنّ أسود الرافدين يحتاجون إلى اللعب بروح المجموعة الواحدة وهم بحاجة ماسة إلى التعاون فيما بينهم من أجل حصد 6 نقاط في مباراتي الكويت وفلسطين بالتصفيات"، بحسبويحتل المنتخب العراقي، المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برصيد 11 نقطة ويتخلف بفارق 3 نقاط عن المتصدر كوريا الجنوبية وهذا المركز مؤهل إلى كأس العالم مباشرة.