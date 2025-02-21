كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا: المشاركون والموعد والقنوات الناقلة

وأسدل الستار على مرحلة الدوري والملحق الفاصل التي أسفرت عن تأهل 16 فريقا إلى مرحلة ثمن النهائي.وتجرى القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية اليوم الجمعة وتنطلق المراسم في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.وسيتم بث القرعة عبر قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية والمفتوحة بجانب منصات الاتحاد الأوروبي "يويفا" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.