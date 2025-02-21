منتخب شباب العراق بالطقم الأبيض في مواجهة أستراليا غداً

وناقش مسؤولو الاتحاد الآسيويّ لكُرةِ القدم، خلال الاجتماع، جميعَ المتطلبات الإداريّة والتنظيميّة والطبيّة والإعلاميّة التي تخصُّ مباراة الغد أمام منتخب أستراليا.ومثّل الجانب العراقيّ في الاجتماعِ التنسيقيّ كلٌ من المديرِ الإداريّ نديم كريم، وطبيب المنتخب الدكتور قاسم الجنابي ومدير التجهيزات عدي جبار.وأعلن الاتحاد الآسيوي أيضاً عن الطاقم التحكيمي لقيادة مباراة منتخب الشباب أمام استراليا، بقيادة الدولي البحريني عمار أبراهيم محفوظ.وسيرتدي منتخبنا الشبابيّ الطقمَ الأبيض الكامل، وحارس المرمى الزي الأسود الكامل، بينما سيرتدي منتخب أستراليا الزي الأصفر، وحارسه الزي البنفسجي الفاتح.