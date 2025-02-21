حكم كرة قدم يتعرض لعقوبة بسبب ميسي.. ماذا فعل؟

وأفادت شبكة ESPN بأن الواقعة وقعت عقب مباراة دور الـ16 من دوري أبطال الكونكاكاف، التي جمعت بين إنتر ميامي وسبورتينغ كانساس سيتي، والتي انتهت بفوز إنتر ميامي 1-0 سجله في الدقيقة 56.وبعد صافرة نهاية المباراة، توجه الحكم أورتيز إلى وطلب منه توقيعا لأحد أفراد عائلته.واعتبرت الكونكاكاف أن هذا التصرف "لا يتوافق مع قواعد سلوك المسؤولين الرسميين عن إدارة المباريات".وأكدت المصادر أن الحكم أورتيز اعترف بخطأه واعتذر عن الحادثة، كما وافق على قبول الإجراءات التأديبية التي ستفرض عليه، دون الكشف عن طبيعة العقوبة.يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها معاقبة شخص بسبب طلب توقيع من .ففي عام 2023، تم فصل عامل نظافة كان يعمل في إنتر ميامي بعد أن طلب توقيعا من النجم الأرجنتيني.وصرح العامل الكولومبي كريستيان سالامانكا بأن الأمر (استحق كل ثانية) على الرغم من فقدانه لوظيفته.