رفاق رونالدو يسقطون في فخ الاتفاق بالدوري السعودي

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، لكن الشوط الثاني جاء مغايرا تماما وغزيرا بالأهداف.وافتتح التسجيل لصالح في الدقيقة 47، بعد كرة عرضية من السنغالي ساديو ماني، ردها دفاع الاتفاق لترتطم برأس وتسكن .وأدرك الاتفاق التعادل عن طريق الهولندي جيورجينيو فاينالدوم في الدقيقة 55، بعدما استلم تمريرة خلف دفاع وانفرد بالحارس بينتو ووضعها في .وتقدم محمد آل فتيل للنصر مجددا بتسجيله الثاني في الدقيقة 65، بضربة رأس بعد ركنية نفذها مارسيلو بروزفيتش.وسجل محمد آل فتيل هدفا آخر في الدقيقة 82 ولكن هذه المرة عن طريق الخطأ في شباك فريقه .وعاد فاينالدوم ليسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثالث لفريقه الاتفاق في الدقيقة 89، ثم تحصل جون دوران مهاجم على البطاقة الحمراء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.وبهذه النتيجة، تجمد رصيد نادي عند 44 نقطة ليتراجع للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 28 نقطة وارتقى إلى المركز الثامن.