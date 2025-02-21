صلاح يشعل المنافسة مع هالاند بتصريحات مثيرة

ويستضيف سيتي على ملعبه "الاتحاد" نادي يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.واعتبر صلاح خلال تصريحات لشبكة "سكاي ألمانيا" أن "حياة هالاند أسهل"، كونه مهاجما قريبا من المرمى، مما يمكنه من تسجيل أكبر عدد من الأهداف، بخلاف حياة اللاعب الذي يشغل مركز (صلاح يلعب في مركز الأيمن).وقال صلاح عن مواجهة هالاند: "أحترمه كثيرا، لم نتحدث إلا مرة واحدة عقب مباراتنا الأخيرة، لكنه مهاجم، لذا فإن حياته أسهل، وأتمنى له التوفيق بالطبع".وتابع: "حياته أسهل لأنه يلعب كمهاجم، وعلى عكس مركز الجناح، يكون من الصعب تسجيل هذا العدد من الأهداف، يمكن لأي لاعب جناح أن يؤكد لك ذلك".وأكمل النجم المصري: "لهذا السبب أرى أن الأمر مختلف بيننا، فهو مهاجم وأنا جناح".يشار إلى أن مشاركة هالاند في لقاء تبقى محل شك، في ظل معاناة المهاجم النرويجي من الإصابة التي غيبته عن مباراة ريال مدريد الأربعاء الماضي في إياب ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بخسارة فريقه 1-3 وخروجه من المسابقة القارية.ويتصدر صلاح حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 24 هدفا، متقدما بفارق خمسة أهداف عن هالاند، الذي يحتل المركز الثاني.