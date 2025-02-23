السوداني يصدر توجيهاً يخص دوري نجوم العراق

وذكر بيان للاتحاد لكرة القدم، ورد لـ نيوز، أنه "وجّه رئيس محمد شياع بحل مشكلةِ المُستحقات المالية المترتبة على شبكةِ الإعلام العراقيّ المخصصة الى النقل التلفزيونيّ لمباريات دوري العراق".وقدّم رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، وفق البيان، "شكره الجزيل وعظيم الامتنان لرئيس الوزراء على دعمه الكبير وسعيه السخي في تذليلِ العقبات التي تواجه عملَ الكرة".وأضاف، أن "دعمَ يشكل محطةً مضيئةً في تاريخ الاتحاد ، وبالوقت نفسه يحفزنا إلى العملِ الجادِ في تحقيقِ الأهداف المرسومة، والاستراتيجية الهادفة إلى وصول منتخبنا الوطنيّ إلى المونديال المُقبل".