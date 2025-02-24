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صدمة لهؤلاء.. تطورات جديدة في تجديد عقد يامال مع برشلونة

رياضة

2025-02-24 | 05:09
صدمة لهؤلاء.. تطورات جديدة في تجديد عقد يامال مع برشلونة
801 مشاهدة


السومرية نيوز ـ رياضة


كشفت تقارير صحفية عن آخر التطورات الخاصة بتجديد عقد لامين جمال نجم برشلونة إذ وجه وكيله خورخي مينديز صدمة للأندية الراغبة في الدخول بقوة لضم اللاعب في الفترة الحالية.



وكان جمال قد صرح سابقا أنه يرغب في البقاء مع برشلونة رغم اهتمام عدة أندية أوروبية وعلى رأسها باريس سان جيرمان.

وأبلغ وكيل اللاعب، خورخي مينديز، في السابق إدارة نادي برشلونة أن لامين جمال لا يعتزم الاستماع إلى أي عروض من أندية أخرى خاصة وأن المفاوضات مع إدارة برشلونة تسير بشكل إيجابي.

ويستعد النادي الكتالوني للإعلان عن إبرام عقد تاريخي مع جمال في الأشهر القليلة المقبلة، ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"فإن النادي وعائلة اللاعب ووكيله خورخي مينديز قد اتفقوا على تمديد العقد حتى عام 2030 ذلك بعد تألق اللاعب في عام 2024 حيث ساهم في فوز منتخب بلاده ببطولة كأس أمم أوروبا وترى جميع الأطراف أن راتبه يجب أن يتم تعديله بما يتناسب مع أدائه المميز وسيصبح العقد رسميا ويوقع عليه عندما يبلغ لامين سن الرشد في 13 يوليو المقبل.

وتابعت الصحيفة: "أكبر مصدر للطمأنينة لبرشلونة يأتي من المحادثات التي يجريها الوكيل البرتغالي الشهير مع الإدارة، إذ يوجه رسالة واضحة جدا إلى سوق الانتقالات، لامين جمال ليس للبيع ولا يستمع إلى العروض".

وبالرغم من مشاكل برشلونة مع قواعد اللعب المالي النظيف، إلا أن مينديز لا يشعر بالقلق، إذ أن الحوار مع لابورتا كان صريحا ولم يشمل أي إشارات سلبية بشأن الرواتب.

وسجل جمال 11 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة مع برشلونة هذا الموسم في كل المسابقات، وقفزت قيمته السوقية إلى 180 مليون يورو.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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يامال

برشلونة

تجديد العقد

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