العراق يهزم السعودية ويتأهل لنصف نهائي "قدامى اللاعبين"

تمكن منتخبنا الوطني لكرة القدم، مساء الاثنين، من الفوز على نظيره السعودي ضمن كأس لقدامى اللاعبين.

وانتهت المباراة التي اقيمت في الكويت، بفوز بهدف نظيف سجله كريم من ركلة جزاء. وبهذا الفوز منتخبنا الوطني الى نصف نهائي بسبع نقاط برفقة المنتخب .