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الحديث يزداد عن عودة ميسي إلى برشلونة.. ما قصة الشروط الـ3؟

رياضة

2025-02-26 | 03:17
الحديث يزداد عن عودة ميسي إلى برشلونة.. ما قصة الشروط الـ3؟
641 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

اشترط الأسطورة ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي إبرام 3 صفقات، للموافقة على العودة إلى فريق برشلونة الإسباني، حسب وسائل إعلام.

تقارير صحفية متنوعة تحدثت بغزارة عن رغبة مشتركة بين إدارة برشلونة وميسي للم الشمل من جديد، وتحديدًا في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة 2025.

صنع ليو التاريخ مع برشلونة ومكث في أروقته 21 عامًا متتاليًا، حيث وفد إليه في 2000 وهو طفل من نيولز أولد بويز الأرجنتيني، وغادره أسطورة عام 2021 باتجاه باريس سان جيرمان.

ميسي يطلب 3 صفقات من برشلونة
حسب مصادر شبكة "E-Noticies" الإسبانية، طلب ميسي من برشلونة إبرام 3 صفقات من أجل العودة الصيف المقبل، والغريب أن الصفقات ليس للاعبي كرة قدم، بل لمدربين وإداريين.

طلب ليو أن يرافقه إلى البارسا 3 أسماء، الأول هو مستشاره الشخصي بيبي كوستا، والاثنان الآخران ألا وهما مدربا اللياقة البدنية الشخصيان اللذان يعملان معه حاليًا في نادي إنتر ميامي.

الحديث يزداد عن عودة ميسي إلى برشلونة
تصاعدت وتيرة تداول أخبار عودة البرغوث إلى برشلونة في الساعات الأخيرة بوسائل الإعلام الإسبانية والعالمية، ما جلب الأمل إلى مشجعو النادي لرؤية ليو بقميص البارسا من جديد.

قناة (DSPORTS) واسعة الانتشار في أمريكا الجنوبية، قالت من مصادرها الخاصة إن اللاعب على وشك الاتفاق مع إدارة البارسا للعودة الصيف المقبل، حيث سيعتزل بقميص البلوغرانا.

وذكرت القناة أن النجم الأرجنتيني يريد تأهيل نفسه جيدًا من الناحية الرياضية والبدنية في ملاعب الليغا مع برشلونة، تمهيدًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 بكندا وأمريكا والمكسيك.

وأكد المصدر أن إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا، تقيم حاليا جدوى عودة اللاعب بالفعل، تحديدًا من الناحية الاقتصادية، بالنظر إلى الراتب الباهظ لأفضل لاعب في العالم 8 مرات.

تقارير مقربة من دوائر النادي الكتالوني، زعمت أن اللاعب يريد تعويض جماهير البارسا عن الرحيل المفاجئ والمرير عام 2021، واللعب موسمًا أخيرًا في ملعب "كامب نو" قبل الاعتزال.

يمتد تعاقد اللاعب مع إنتر ميامي إلى نهاية عام 2025 الحالي، لكن بالنظر إلى العلاقة الوطيدة بين ليونيل ومالك النادي دافيد بيكهام، قد يتم السماح للاعب بالرحيل في الصيف إلى برشلونة.

لم يفقد النجم الأرجنتيني بريقه بعد، فمنذ انتقاله إلى إنتر ميامي، سجل 35 هدفًا وقدم 20 تمريرة حاسمة من 41 مباراة، وفاز الموسم الماضي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي.
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عودة ميسي إلى برشلونة

ما قصة الشروط الـ3؟

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