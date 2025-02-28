"من الشكوك الى الايمان".. ليفربول يتخذ خطوة بشأن كلوب

ونشر النادي الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، مقطع الفيديو الترويجي للفيلم الوثائقي "زمن يورجن كلوب.. من الشكوك إلى الإيمان".وأشار إلى أن الفيلم الوثائقي من إنتاج شبكة أمازون برايم فيديو، وسيبث رسميا مساء اليوم الجمعة.ويظهر الفيديو، لحظات من مسيرة المدرب الألماني مع الريدز والصفقات التي جلبها للفريق مثل وفيرجيل فان دايك وأليسون وداروين نونيز، إضافة إلى العناصر الشابة التي قدمها للفريق الأول مثل ترينت ألكسندر أرنولد.ورحل كلوب عن بنهاية الموسم الماضي بعد 9 سنوات ونصف مع الفريق، حقق خلالها 8 ألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي في ودوري أبطال أوروبا في 2019.ويعمل كلوب حاليا بمنصب إداري لدى شركة "ريد بول" التي تمتلك عددا من الأندية في مختلف أنحاء العالم.