توضيح جديد بشأن ملابسات مباراة العراق وفلسطين

وقال الأمينُ العامُّ للاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم محمد فرحان، في بيان أورده الاتحاد، تابعته نيوز، إن "الاتحادَ العراقيَّ لكُرةِ القدم لم يتلقَ أي خطابٍ من نظيره الفلسطيني إلا يوم (۲۰۲٥/٢/٢٦) والمُرسل إلى الاتحادِ الدوليّ والاتحادِ الآسيويّ، ونسخة منه إلى الاتحادِ العراقيّ، يُعلم فيه الاتحادين الدوليّ والآسيويّ باختيارِ استادِ عمان الدوليّ لإقامةِ مباراةِ منتخبنا الوطنيّ ونظيره الفلسطينيّ المزمع إقامتها في الخامس والعشرين من شهر آذار/ مارس المُقبل".وأوضح فرحان: "إن بيانَ الاتحادِ الفلسطيني الأخير جانبَ الحقيقةَ في كثيرٍ من مفاصله، وحاولَ بشتّى الكلماتِ إلصاقَ نقل المباراة إلى ملعبٍ آخر بعاتقِ الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، لاسيما تلك التي تتعلقُ بعدمِ المواصلةِ بين الطرفين، مما قوّضَ فرصةَ إقامة المباراة في بلدٍ محايدٍ كما أشارّ إلى ذلك بيانُ الاتحاد الفلسطينيّ الشقيق".وأضاف الأمينُ العامّ: "إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الفلسطينيّ فراس أبو هلال في العشرين من الشهر الحالي، طلبَ فيه المُوافقةَ على إقامةِ المباراة بين المنتخبين في فلسطين، وإنهم في أتم الجاهزيّةِ لإنجاحِ المباراة، وإنها ستحسبُ للاتحادِ العراقيّ في أنه البلدُ الأولُ في إبداءِ الموافقةِ على اللعبِ بعد غيبةٍ طويلةٍ، لذا طلبنا من نظيرنا الفلسطينيّ في هذا الاتصالِ أن تتمَّ المخاطبةُ بشكلٍ رسميٍّ من قبل اتحاده لكي يتمَّ عرضهُ على المكتبِ التنفيذيّ للاتحادِ العراقيّ بدلاً من الاعتمادِ على الاتصالاتِ الهاتفيّةِ، لكنه لم يرسل أيَّ خطابٍ رسميٍّ بخُصوصِ ذلك".وبين، أن "إنه أكدّ لنظيره الفلسطينيّ أنه ستتمُّ الإجابةُ إلى الاتحادِ الآسيويّ والدوليّ بحسب العائديةِ للكتاب، وإن أبو هلال أخبرنا أن السيد الرجوب سيتواصلُ مع السيد عدنان درجال، وهذا ما لم يحدث أيضاً".واردف: "إن الكتابَ الصادرَ من الاتحادين الدوليّ والآسيويّ حولَ الموافقةِ المشروطة والصادر في العشرين من الشهر الحالي على استضافةِ المباراة في فلسطين شريطة استيفاءِ الاتحاد الفلسطينيّ لكرةِ القدم لجميع الشروط الآتية في المواعيدِ المُحددةِ، ومن ضمنها تصاريحُ الدخول، وعدم استخدام نظام حكم الفيديو المساعد (VAR)، و(حسب إشارة شركات تقنية نظام الفيديو المساعد المتعاقدة مع الاتحادِ الآسيويّ لكرةِ القدم إلى أنها غيرُ قادرةٍ على تَقديمِ خدماتها في فلسطين بسببِ القيودِ التشغيليّة واللوجستيّة، وبالتالي إذا كان من المُقررِ إقامة المباراة في فلسطين فلن يكونَ نظام الفيديو المساعد متاحاً)، والسلامة والأمان (إن هناك مخاطرَ محتملةً لا تزال قائمةً في تَنظيمِ المباراةِ لأول مرةٍ في فلسطين بعد فترةٍ طويلةٍ)، والجدولة والموافقة من قبل الفريقِ المنافسِ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، و(في حالةِ عدَمِ إمكانيةِ لعب المباراة في يوم 25 مارس/ اذار 2025 ، يجب على كلا الاتحادين الأعضاء الموافقة على إعادةِ جدولة المباراة، ولعبها في تاريخٍ جديدٍ، وهو الأربعاء 23 أبريل / نيسان 2025 خارج نافذة الاتحاد الدوليّ لكرة القدم، أو أي تاريخٍ آخر قبل 23 أبريل / نيسان 2025)، وعليه تمّ إرسالُ كتاب إلى الاتحادين الدولي والآسيوي يطلب نقل المباراة إلى ملعبٍ محايدٍ وفي الموعدِ نفسه".وأشار فرحان إلى: "إن غيابَ الجاهزيةِ عن ملعبِ فيصل الحسيني في فلسطين بحسبِ مؤشراتِ الاتحادين الدوليّ والآسيويّ الموثقة بكتابٍ رسميِّ كان السببَ الرئيسيّ في عدمِ موافقتنا على اللعبِ هناك".