إيران تجبر رونالدو على التواجد في أرضها

وكان قد تأهل إلى ثمن النهائي بعد احتلال المركز الثالث برصيد 17 نقطة خلف كل من الهلال والأهلي ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في دور 16 للمسابقة القارية يوم الاثنين المقبل بالعاصمة طهران.وفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، فإن "كريستيانو رونالدو سيغادر مع بعثة إلى إيران".أشارت التقارير إلى أن مسؤولي نادي الاستقلال أكدوا أنه تم اتخاذ إجراءات لضمان إقامة جيدة لفريق ورونالدو في طهران.وابتعد "العالمي" عن صراع المنافسة على لقب الدوري السعودي والذي يتصدره الاتحاد بفارق 9 نقاط بشكل مؤقت حيث وتوقف رصيده عند 47 نقطة في المركز الثالث.