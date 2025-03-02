منافسات الجولة 22 من دوري نجوم العراق تنطلق اليوم.. جدول المباريات

يدخل الصقور لقاء اليوم منتشياً بفوزه على فريق القاسم وتأهله إلى دور الثمانية من الكأس، وهو يمني النفس بالعودة إلى دائرة المنافسة على اللقب، لا سيما أنه يقف بالترتيب الرابع برصيد (37 نقطة).وتغلب الأزرق في المحطة السابقة على الحدود بهدفين مقابل لا شيء سجلهما سعد عبد الأمير ومحمد جواد.بدوره يتطلع النفط إلى تحقيق نتيجة إيجابية ستكون حافزاً له في المرحلة الحاسمة للمسابقة، على الرغم من صعوبة المهمة وهو يواجه أحد الفرق المرشحة لنيل اللقب، وغاب الانتصار عن الأخضر في الجولات الثلاث السابقة، إذ اكتفى بنقطتين من تعادلين أمام النجف ونفط البصرة، بينما خسر بمواجهة دهوك، ويتواجد حالياً بالمركز الحادي عشر بـ(29) نقطة.وفي مباراة ثانية يستضيف نفط في الفيحاء متحديه كربلاء، سعياً منه لحصد النقاط الكاملة من أجل تحسين موقفه في سلم الترتيب، لاسيما أنه يحتل المركز السابع عشر برصيد (21) نقطة.وعلى الجانب الآخر يطمح العميد إلى تصحيح المسار بعد سلسلة من النتائج السلبية، إذ تعرض إلى (9) خسارات على التوالي آخرها أمام الزوراء، ليتراجع الفريق للترتيب الثامن عشر بـ(15) نقطة.من جانبه يأمل نفط ميسان مواصلة نجاحاته عندما يستقبل الكرخ، ووصل فرسان المملكة للفوز الثالث توالياً في الجولة (21) حينما تفوق على الكرمة، ليتقدم نحو المرتبة السابعة وله (32) نقطة. وفي المقابل يرنو الكناري صاحب المركز الخامس عشر بـ(25) نقطة، للتعويض بغية الارتقاء إلى مرتبة أفضل في دورينا، وخسر الكرخ في آخر اختبار له بمواجهة الكهرباء.إلى ذلك يحتدم صراع القاع لتأمين المصير بعيداً عن شبح الهبوط، عندما يقابل متذيل الترتيب ديالى الذي يمتلك (10) نقاط، الحدود القابع بالمركز التاسع عشر ما قبل الأخير برصيد (13) نقطة.