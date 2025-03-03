ما اسباب غياب رونالدو عن رحلة النصر إلى إيران ؟

وأعلن المدرب ستيفانو بيولي تشكيلة للمباراة التي لم تشهد وجود اسم قائد البرتغال رونالدو.وكشف ستيفانو بيولي مدرب إن سبب غياب كريستيانو رونالدو عن مواجهة استقلال هو الإصابة.أوضح المدرب الإيطالي أن قرار إراحة رونالدو جاء بعد تقييم دقيق لحالته البدنية مضيفا: "رونالدو كان يعاني من مشكلة بدنية وعضلية لا يمكنني القول إنه مصاب بنسبة 100% لكننا فضلنا عدم الدفع به في هذه المباراة حفاظا عليه للمواجهات المقبلة".وعند سؤاله عن تأثير غياب رونالدو وردود الفعل في علق بيولي: "نعلم أن الجماهير كانت تتمنى رؤيته، لكن قرار عدم سفره لم يكن بسبب هذه المباراة فقط بل مراعاة للجدول المزدحم الذي ينتظرنا نحن نشعر بالحزن لغيابه لكنه لن يتغيب عن المباريات القادمة بسبب هذه المواجهة".وحل الفريق السعودي في المركز الثالث في ترتيب مجموعة الغرب ليواجه استقلال صاحب المركز السادس في دور الـ16.يذكر أن السعودي يسعى للتأهل إلى ربع نهائي البطولة وسط تحديات كبيرة أبرزها غياب قائد الفريق كريستيانو رونالدو، بينما يأمل استقلال في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق المفاجأة.وسجل رونالدو 25 هدفا في 30 مباراة مع بمختلف المسابقات هذا الموسم.وتقام مباراة ضد استقلال التي تجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب دور16 من دوري أبطال للموسم الحالي مساء اليوم الاثنين