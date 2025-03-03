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أول تعليق لرونالدو بعد استبعاده من مواجهة استقلال طهران الإيراني
رياضة
2025-03-03 | 12:13
1,515 شوهد
السومرية
نيوز – رياضة
حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على توجيه رسالة تحفيزية لزملائه في نادي
النصر
السعودي، قبل مواجهة استقلال طهران الإيراني مساء اليوم الاثنين.
ومن المقرر أن تقام المباراة التي تدخل في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال
آسيا
للنخبة، في العاصمة
الإيرانية
طهران، على الرغم من إرسال نادي
النصر
طلبا يطالب فيه بنقل المواجهة إلى أرض محايدة.
وقد قرر ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، استبعاد رونالدو من مواجهة استقلال طهران لإراحته بعد تقييم دقيق لحالته البدنية.
ولم يسافر رونالدو مع بعثة
النصر
إلى إيران، لكنه نشر صورة له عبر حسابه على منصة "إنستغرام" برفقة زملائه في الفريق السعودي، وكتب عليها عبارة تحفيزية قصيرة من كلمتين: "هيا بنا"، مع إشارة إلى الحساب الرسمي للنصر.
ويتطلع
النصر
للخروج بنتيجة إيجابية في لقاء اليوم لتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور المقبل، وذلك قبل مواجهة الإياب المقررة بعد أسبوع على ملعب الأول بارك في الرياض.
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