أول تعليق لرونالدو بعد استبعاده من مواجهة استقلال طهران الإيراني

نيوز – رياضة

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على توجيه رسالة تحفيزية لزملائه في نادي السعودي، قبل مواجهة استقلال طهران الإيراني مساء اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن تقام المباراة التي تدخل في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال للنخبة، في العاصمة طهران، على الرغم من إرسال نادي طلبا يطالب فيه بنقل المواجهة إلى أرض محايدة.

وقد قرر ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، استبعاد رونالدو من مواجهة استقلال طهران لإراحته بعد تقييم دقيق لحالته البدنية.

ولم يسافر رونالدو مع بعثة إلى إيران، لكنه نشر صورة له عبر حسابه على منصة "إنستغرام" برفقة زملائه في الفريق السعودي، وكتب عليها عبارة تحفيزية قصيرة من كلمتين: "هيا بنا"، مع إشارة إلى الحساب الرسمي للنصر.

ويتطلع للخروج بنتيجة إيجابية في لقاء اليوم لتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور المقبل، وذلك قبل مواجهة الإياب المقررة بعد أسبوع على ملعب الأول بارك في الرياض.