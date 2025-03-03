رد قاطع من فينيسيوس على العرض السعودي

ويستضيف نظيره أتلتيكو مدريد، غدًا الثلاثاء، على سانتياجو برنابيو، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.وقال فينيسيوس، في الصحفي للمباراة، اليوم الاثنين: "مواجهة أتلتيكو صعبة، ولكننا نحب هذا الديربي، ونحب أن نخوض تلك المواجهات دائمًا".وأضاف: "بالنسبة لي، ستكون هذه المواجهة الأولى أمام أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا، وسيكون احتفالًا رائعًا في ملعبنا إذا حققنا الفوز".وتابع: "أعيش أشياء لا تصدق في مدريد، 300 مباراة بهذا القميص حلم من أحلامي، وآمل أن نستمر في تحقيق الأحلام مع الميرنجي".وأكمل: "منذ مواجهة سيتي، نلعب بشكل أفضل، ولذلك نريد تكرار الأمر غدًا".وعن الفارق بين الليجا وحكام دوري الأبطال، قال: "الحكام في أوروبا يدعمون اللاعبين، ويطلقون الصافرات في الوقت المناسب. لا نحب الحديث عن الحكام، ولكن من المهم أن يتعلم الجميع".وعن العرض السعودي الذي تلقاه، قال: "أنا هادئ للغاية، لدي عقد مع الريال حتى 2027، وآمل أن نتمكن من تجديده في أقرب وقت ممكن".وأكد: "حلمي أن أبقى هنا مع أفضل اللاعبين وأفضل مدرب وأفضل رئيس. لا يمكن أن أكون في مكان أفضل من مدريد".ورفض "فيني" عرض المليار يورو بعقد يمتد 5 سنوات في السعودية، التي حاولت مرتين في الأشهر الستة الأخيرة التعاقد مع المهاجم البرازيلي للموسم المقبل.وواصل: "أنا هنا لمواصلة القصة، فكل ما قدمه لي النادي والرئيس، يجعلني أتمسك ببقائي في أكثر من تشجيعي لهذا النادي. لا توجد كلمات تصف سعادتي بأنني جزء من تاريخ مدريد".