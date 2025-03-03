غدا.. ريال مدريد يستعد لإنجاز تاريخي غير مسبوق

ويخوض النادي مباراته رقم 500 في دوري أبطال أوروبا، ليصبح أول فريق يصل إلى هذا الإنجاز في تاريخ التي فاز بلقبها 15 مرة من قبل، في رقم قياسي غير مسبوق.ومنذ انطلاق كأس أوروبا في عام 1955، لم يحقق أي نادٍ عدد انتصارات، أو تخطى بنجاح مراحل خروج المغلوب، أو شارك في ذلك العدد من نسخ كما فعل مدريد، الذي خاض 44 نسخة للبطولة وشارك في 499 مباراة محققا 301 فوز و85 تعادلاً وتكبد 113 خسارة، كما يتصدر الترتيب التاريخي للأهداف المسجلة، بواقع 1101 هدف.ويحمل الرقم القياسي لعدد الظهور في نهائي القارية بـ18 مشاركة وحقق 15 لقبا من بينها أول خمسة ألقاب توالياً، وقد فاز أيضاً بستة ألقاب في السنوات العشر الأخيرة.