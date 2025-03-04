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شرط وحيد لبرشلونة مقابل عودة نيمار.. فما هو؟

رياضة

2025-03-04 | 03:45
شرط وحيد لبرشلونة مقابل عودة نيمار.. فما هو؟
505 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة


تتمسك إدارة برشلونة بموقف واضح تجاه التعاقد مع نيمار دا سيلفا، نجم سانتوس البرازيلي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وكانت تقارير صحفية قد اكدت، إن برشلونة وضع شرطا مبدئيا للنظر في التعاقد المحتمل مع نيمار يتمثل في استعادة اللاعب أفضل مستوى له مع سانتوس الذي انضم إليه منذ شهر، بعد تجربته المخيبة مع الهلال السعودي.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن مصادر من برشلونة، عكس ذلك، قائلة: "في الوقت الحالي لا تضع إدارة البارسا التعاقد مع نيمار ضمن خطط تعزيز الفريق في الموسم المقبل".

وأضافت: "برشلونة لديه أولويات أخرى في سوق الانتقالات، كما أن ملف نيمار لا يتناسب تماما مع التخطيط المستقبلي للبارسا، سواء من حيث العمر أو المستوى الذي يمكن أن يقدمه لاعب سانتوس".

وتابعت: "طرحت فكرة عودة نيمار في سنوات سابقة لكنها لم تفعل، وبالتالي، في الوقت الحالي، لا ينظر في خيار عودة اللاعب البرازيلي إلى الفريق الكتالوني".

وأشارت الصحيفة: "برشلونة يبحث عن مهاجم يمتلك حس التهديف ويمكنه المساهمة في اللعب الجماعي، ويعد ألكسندر إيزاك (25 عاما)، نجم نيوكاسل يونايتد اللاعب الأكثر جذبا للأنظار في البارسا".
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