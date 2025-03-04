الشرطة يحسم ديربي بغداد أمام الطلبة

تمكن فريق الشرطة، من الفوز على نظيره في دوري لكرة القدم.

وفاز الشرطة بهدفين نظيفين سجلهما علي ومحمود المواس خلال المباراة التي جرت على في .

وبهذا الفوز يرفع الشرطة رصيده الى 41 نقطة في المركز الثالث للمتصدر زاخو والوصيف الزوراء، بينما تجمد رصيد عند 34 نقطة في المركز السادس.