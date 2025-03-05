اليوم.. اختبار "صعب" لدهوك أمام الاتفاق السعودي

وسيقود اللقاء الطاقم التحكيمي العماني الذي يتألف من يحيى البلوشي (حكم ساحة) ومحمد الغزالي (مساعداً أول)، ورشاد الحكماني (مساعداً ثانياً) وسعيد المزيني (حكماً رابعاً)، وسيتولى القطري محمد الشريف مهمة تقنية (var)، ويعاونه العماني عمر العلوي كمساعد حكم فيديو أول، بينما سيكون البحريني علي السماهيجي مقيم الحكام للمواجهة المرتقبة.ونجح صقور الجبال في بلوغ المربع الذهبي بعد أن حل وصيفاً في المجموعة الأولى برصيد (9 نقاط) خلف الإماراتي المتصدر بـ(14 نقطة)، بينما جاء ظفار العماني بالمركز الثالث وله (5 نقاط)، وتذيل أهلي صنعاء اليمني القائمة بـ(4 نقاط).ويمني كرتنا النفس في اجتياز حاجز الفريق السعودي والوصول إلى المباراة النهائية، بالرغم من صعوبة المهمة وهو يواجه متصدر المجموعة الثانية (الاتفاق)، الذي يضم في صفوفه قوة ضاربة على غرار الهولندي جورجينيو فينالدوم والإسباني ألفارو ميدران والفرنسي موسى ديمبيلي والبرازيلي جواو كوستا ومواطنه فيتينهو والسعودي عبد الإله المالكي.