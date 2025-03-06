كسر لعنة 9 أعوام.. أرقام ومفارقات من انتصار برشلونة على بنفيكا

أمام نحو 64 ألف مشجع في مدرجات (دا لوز) عقر دار بنفيكا في العاصمة لشبونة، تمكن المنقوص من الخروج منتصرًا في سيناريو دراماتيكي، بفضل هدف رافينيا في الدقيقة 61.هذا هو أول انتصار يحققه برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا منذ نسخة 2015-2016، ليكسر لعنة لازمته على مدار السنوات التسعة الماضية في مسابقة ذات الأذنين.يعود آخر فوز للفريق الكتالوني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إلى تاريخ 23 فبراير/ شباط 2016، حينما عاد منتصرًا من الإنجليزي بهدفين نظيفين.لاحقًا، أخفق في تحقيق أي فوز بذهاب ثمن النهائي على مدار 9 أعوام، وتعرض إلى نتائج مخيبة، منها الهزيمة بنتيجة 0-4 و1-4 أمام باريس سان جيرمان في 2017 و2021 تواليًا.لقد وضع نفسه في موقف الأفضلية قبل لقاء الإياب أمام بنفيكا الأسبوع المقبل في "مونتجويك الأولمبي" وبالتحديد الثلاثاء الموافق 11 من مارس/ آذار الجاري.في الإياب، سيحرم المدرب هانز فليك من خدمات مدافعه الإسباني الشاب باو كوبارسي الذي تعرض إلى بطاقة حمراء مباشرة في مباراة اليوم بالدقيقة 22، في ضربة قاصمة لقوة الفريق.شهد انتصار برشلونة على بنفيكا مفارقات، منها أن كوبارسي (18 عامًا و42 يومًا) أصبح ثاني أصغر لاعب ينال بطاقة حمراء في تاريخ دوري الأبطال، بعد النيجيري سيلستين بابايارو (16 عامًا و86 يومًا) عام 1994.آخر 3 حالات طرد يتعرض لها لاعبو في دوري أبطال أوروبا، جاءت في توقيت مبكر للغاية، كوبارسي بالدقيقة (22) ضد بنفيكا، وإريك غارسيا ضد موناكو (11) وأراوخو ضد باريس سان جيرمان (29).كما بلغ رافينيا إسهامته التهديفية رقم 13 هذا الموسم في دوري الأبطال، ليكون ثاني أكثر لاعب برازيلي قدم إسهامات في موسم واحد من المسابقة، بعد فيرمينو (17) موسم 2017-2018 مع ليفربول.منذ بداية عام 2024، لم يقدم أي لاعب إسهامات تهديفية في دوري أبطال أوروبا أكثر من رافينيا (17 إسهامة من 13 مباراة) ليثبت الجناح البرازيلي المخضرم أنه نجم من الطراز الفريد.وواصل حارس المرمى فويتشيك تشيزني (34 عامًا) سلسلته الذهبية، فأمام بنفيكا أمضى البولندي المخضرم مباراته رقم 12 دون أي خسارة مع البارسا، بل حافظ على نظافة شباكه 8 مرات.وحقق تشيزني رقمًا قياسيًا آخر على مستوى دوري الأبطال، إذ إنه أول حارس مرمى من برشلونة، يتصدى إلى 8 كرات في مباراة واحدة ويحافظ على نظافة شباكه في نفس الوقت، منذ عام 2004.