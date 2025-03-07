رياضيون يعتمدون على سياسيين.. مصطفى كريم يكشف معلومات مثيرة عبر "ليلة رمضانية"

وقال كريم خلال حديثه خلال البرنامج، ان "السياسي مؤثر بالكثير من المجالات في العراق، ومن بينها المجال الرياضي"، لافتا الى ان "هناك رياضيين يعتمدون على "سياسيين" للوصول بعيداً في الرياضة وكذلك للحصول على المناصب المهمة".وأضاف انه "في الواقع الحالي، يوجد الكثير من الاعتماد على السياسيين للوصول الى الغاية أو الهدف، وأنا شاهد عيان على ذلك"، مستشهداً بما يحدث في الدوائر الحكومية العراقية والوزارات.وفي العراق، قد يعتمد الرياضيون على السياسيين لتأمين الدعم المالي والرعاية لفرقهم أو أنشطتهم الرياضية، وذلك قد يسعى السياسيون إلى استغلال شعبية الرياضيين لكسب الدعم والتأييد الشعبي، فيما قد يستخدم السياسيون الرياضة كأداة للتأثير السياسي، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وإمكانية مشاركة الرياضيون في الحملات الانتخابية أو الترويج لأجندات سياسية معينة.يتّبع برنامج "ليلة رمضانية" مقاربة جديدة تماماً تُعيد تعريف أساليب البرامج الحوارية. يستضيف البرنامج في كل حلقة شخصية بارزة من مجالات مختلفة سواء شخصية سياسية، قانونية، اجتماعية، أكاديمية أو غيرها. أساس الحوار لا يقتصر على القضايا السياسية كالمعتاد، بل يتعداها ليغوص في أعماق حياة الضيوف وكشف شخصيتهم غير المرئية.يتيح البرنامج للمشاهدين فرصة اكتشاف جوانب جديدة وغير تقليدية من حياة تلك الشخصيات العامة، حيث يسلّط الضوء على مسيرتهم المهنية، تحصيلهم العلمي، وحياتهم العائلية. كما يمنح الجمهور الفرصة للتعرف على القصص الإنسانية التي تَغيب عادة عن الأضواء، ويعرض لهم وجهاً آخر للضيف بعيداً عن الأضواء السياسية.كل حلقة من "ليلة رمضانية عبر شاشة هي رحلة استكشافية في حياة الضيف، يتم فيها طرح أسئلة تخرج عن المألوف، لرسم صورة متكاملة عن الشخصيات بعيداً عن الرسميات، فتكتمل الصورة ويُكشف المزيد عن الأشخاص الذين يقفون وراء الأدوار السياسية والاجتماعية الهامة في الحياة العراقية.