Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أول توجيه من ترامب بشأن صلاحيات ماسك
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ثورة تحكيمية في الدوري الإنجليزي.. ما القصة؟

رياضة

2025-03-07 | 06:54
ثورة تحكيمية في الدوري الإنجليزي.. ما القصة؟
505 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، عن توجه جديد قد يحدث تغييرًا جذريًّا في منظومة التحكيم داخل الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي لطالما كان رائدًا في تبني أحدث التقنيات لتعزيز النزاهة والشفافية في كرة القدم.

يأتي هذا التطور في ظل الجدل المستمر حول القرارات التحكيمية في مختلف البطولات الكبرى، حيث يسعى مسؤولو "البريميرليغ" إلى إيجاد حلول مبتكرة، من شأنها تحسين أداء الحكام وتعزيز ثقة الجماهير في نزاهة المنافسة.

تحولات جذرية في المشهد التحكيمي
لطالما كان التحكيم محور جدل واسع في كرة القدم، إذ يواجه أصحاب البذلة السوداء ضغوطًا كبيرة من اللاعبين والمدربين والجماهير، ما يجعل قراراتهم محط انتقاد دائم.

ورغم إدخال تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لتقليل الأخطاء من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ما تزال بعض القرارات تثير الجدل والاستياء بين الأندية والمشجعين.

في هذا السياق، تتجه الجهات المنظمة إلى البحث عن وسائل جديدة لتعزيز الثقة بالتحكيم، ليس فقط من خلال تطوير التكنولوجيا، ولكن أيضًا عبر تدابير قد تعيد رسم علاقة الحكام بالمباريات والجماهير.

الدوري الإنجليزي الممتاز.. التجربة المثيرة التي قد تغير كل شيء
تزايدت الضغوط على الحكام داخل وخارج الملعب مع تصاعد الاعتراضات والاحتجاجات في المباريات، وما قام به مدرب ليفربول أرني سلوت في ديربي إيفرتون خير دليل، ما دفع الاتحادات الكروية إلى البحث عن وسائل لحمايتهم وتعزيز بيئة عملهم.

وسط هذه التحديات، ظهرت مبادرة غير مسبوقة قد تحدث تحولًا جذريًّا في طريقة إدارة المباريات، إذ كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن إمكانية تزويد حكام الدوري الإنجليزي الممتاز بكاميرات مثبتة على أجسادهم، وهو إجراء تم تطبيقه بنجاح في المستويات الأدنى، وأسهم في الحد من الاعتداءات اللفظية والجسدية ضد الحكام.

وقد سبق أن تم اختبار هذه الفكرة في عدة مباريات، حيث ارتدى الحكم غاريد جيليت كاميرا على رأسه خلال مواجهة بين كريستال بالاس ومانشستر يونايتد، كما ارتدى الحكم روب جونز كاميرا على صدره خلال مباراة ودية بين تشيلسي وبرايتون في عام 2023. ومع ذلك، لم يتم بث أي من هذه التجارب بشكل مباشر، لكن الحديث اليوم يدور حول إمكانية استخدامها في البث التلفزيوني مستقبلًا.

هذه الخطوة، التي تحظى بدعم رئيس الاتحاد الإنجليزي مارك بولينغهام، قد تبدأ كتجربة أولية من دون بث مباشر، قبل توسيعها لاحقًا لتشمل الصوت والصورة معًا، ما سيمنح الجماهير فرصة غير مسبوقة لمتابعة المباريات من منظور الحكام لأول مرة في تاريخ كرة القدم الاحترافية.

ما تأثير هذا القرار على مستقبل التحكيم؟
في حال اعتماد هذه التقنية، ستنعكس تأثيراتها بشكل كبير على منظومة التحكيم في الملاعب الإنجليزية، وقد تمتد لاحقًا إلى بطولات أخرى حول العالم، خاصة الدوري الإسباني الذي يشهد جدلًا واسعًا.

فهل سيكون هذا الإجراء الحل الأمثل لتعزيز الشفافية والحد من الاعتراضات؟ أم إنه سيفتح بابًا لتحديات جديدة قد تؤثر في سير المباريات؟ الأيام القادمة ستكشف مدى نجاح هذه الفكرة الثورية في الدوري الإنجليزي الممتاز.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على تويتر

ثورة تحكيمية

الدوري الإنجليزي

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
أنشيلوتي: أحد اللاعبين كان يتجاهل كلامي عمدًا في غرفة الملابس
06:03 | 2025-03-07
رياضيون يعتمدون على سياسيين.. مصطفى كريم يكشف معلومات مثيرة عبر "ليلة رمضانية"
06:00 | 2025-03-07
رياضية إيرانية تنجح في سحب طائرة بوزن 18 طنا (فيديو)
05:46 | 2025-03-07
برنامج "ليلة رمضانية".. هل انتهت أزمة مصطفى كريم والمعلق علي لفتة؟ (شاهد)
04:40 | 2025-03-07
باسم قاسم: المنتخب العراقي بإمكانه تحقيق الإنجازات بقيادة المدرب المحلي
03:24 | 2025-03-07
اليوم.. مباراتان بانطلاق الجولة الـ 23 من دوري النجوم
03:10 | 2025-03-07
الأنواء الجوية في تحذير جديد.. أمطار شديدة في هذه المناطق
25.41%
10:23 | 2025-03-05
الأنواء الجوية في تحذير جديد.. أمطار شديدة في هذه المناطق
10:23 | 2025-03-05
مع استمرار الامطار.. هيئة الانواء الجوية تصدر تحذيراً
24.19%
09:34 | 2025-03-05
مع استمرار الامطار.. هيئة الانواء الجوية تصدر تحذيراً
09:34 | 2025-03-05
تفاصيل لما سيحصل في العراق للأيام الأربعة المقبلة.. استعدوا
13.96%
01:55 | 2025-03-07
تفاصيل لما سيحصل في العراق للأيام الأربعة المقبلة.. استعدوا
01:55 | 2025-03-07
الخميس &quot;يوم تجفيف&quot; للعراق وغدًا &quot;صافرة الانهمار&quot;.. تتبع الحالة المطرية المرتقبة
13.09%
01:05 | 2025-03-06
الخميس "يوم تجفيف" للعراق وغدًا "صافرة الانهمار".. تتبع الحالة المطرية المرتقبة
01:05 | 2025-03-06
خبر يخص أسعار الدولار
12.06%
08:56 | 2025-03-05
خبر يخص أسعار الدولار
08:56 | 2025-03-05
الإعلان عن أسعار الوحدات السكنية الجديدة.. إليك التفاصيل
11.28%
02:17 | 2025-03-06
الإعلان عن أسعار الوحدات السكنية الجديدة.. إليك التفاصيل
02:17 | 2025-03-06
المزيد
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

الطائرات الورقية بكربلاء في شهر رمضان.. تقليد شعبي مميز!
Play
الطائرات الورقية بكربلاء في شهر رمضان.. تقليد شعبي مميز!
08:24 | 2025-03-07
ليالي رمضان في النجف... كيف يحييها أهلها؟
Play
ليالي رمضان في النجف... كيف يحييها أهلها؟
08:18 | 2025-03-07
إرهاق للخزينة ودعوات لإنهاء الظاهرة... ملايين الدولارات تنفق على أرتال المسؤولين!
Play
إرهاق للخزينة ودعوات لإنهاء الظاهرة... ملايين الدولارات تنفق على أرتال المسؤولين!
07:54 | 2025-03-07
فساد وغياب التخطيط... المشاريعِ الشبابيةِ والرياضيةِ في ميسان معطلة
Play
فساد وغياب التخطيط... المشاريعِ الشبابيةِ والرياضيةِ في ميسان معطلة
07:46 | 2025-03-07
مشروع سعات "الترانزيت" من شركة iq: خطوة لنقل العراق إلى محطة ربط دولية!
Play
مشروع سعات "الترانزيت" من شركة iq: خطوة لنقل العراق إلى محطة ربط دولية!
07:13 | 2025-03-07
مع توقف امدادات الغاز الايراني.. البصرة مهددة بانقطاع الكهرباء!
Play
مع توقف امدادات الغاز الايراني.. البصرة مهددة بانقطاع الكهرباء!
06:52 | 2025-03-07
رياضيون يعتمدون على سياسيين.. مصطفى كريم يكشف معلومات مثيرة عبر "ليلة رمضانية"
Play
رياضيون يعتمدون على سياسيين.. مصطفى كريم يكشف معلومات مثيرة عبر "ليلة رمضانية"
06:00 | 2025-03-07
رياضية إيرانية تنجح في سحب طائرة بوزن 18 طنا (فيديو)
Play
رياضية إيرانية تنجح في سحب طائرة بوزن 18 طنا (فيديو)
05:46 | 2025-03-07
الأرض تبتلع عجلات مركبة في الديوانية.. (فيديو)
Play
الأرض تبتلع عجلات مركبة في الديوانية.. (فيديو)
05:20 | 2025-03-07
"شكولات زفرة".. صحة البصرة تفتح تحقيقاً مع منتسبة ظهرت بفيديو مسيء للمرضى
Play
"شكولات زفرة".. صحة البصرة تفتح تحقيقاً مع منتسبة ظهرت بفيديو مسيء للمرضى
11:55 | 2025-03-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.