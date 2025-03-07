ثورة تحكيمية في الدوري الإنجليزي.. ما القصة؟

يأتي هذا التطور في ظل الجدل المستمر حول القرارات التحكيمية في مختلف البطولات الكبرى، حيث يسعى مسؤولو "البريميرليغ" إلى إيجاد حلول مبتكرة، من شأنها أداء الحكام وتعزيز ثقة الجماهير في نزاهة المنافسة.لطالما كان التحكيم محور جدل واسع في كرة القدم، إذ يواجه أصحاب البذلة السوداء ضغوطًا كبيرة من اللاعبين والمدربين والجماهير، ما يجعل قراراتهم محط انتقاد دائم.ورغم إدخال تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لتقليل الأخطاء من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ما تزال بعض القرارات تثير الجدل والاستياء بين الأندية والمشجعين.في هذا السياق، تتجه الجهات المنظمة إلى البحث عن وسائل جديدة لتعزيز الثقة بالتحكيم، ليس فقط من خلال تطوير التكنولوجيا، ولكن أيضًا عبر تدابير قد تعيد رسم علاقة الحكام بالمباريات والجماهير.تزايدت الضغوط على الحكام داخل وخارج الملعب مع تصاعد الاعتراضات والاحتجاجات في المباريات، وما قام به مدرب ليفربول أرني سلوت في ديربي إيفرتون خير دليل، ما دفع الاتحادات الكروية إلى البحث عن وسائل لحمايتهم وتعزيز بيئة عملهم.وسط هذه التحديات، ظهرت مبادرة غير مسبوقة قد تحدث تحولًا جذريًّا في طريقة إدارة المباريات، إذ كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن إمكانية تزويد الدوري الإنجليزي الممتاز بكاميرات مثبتة على أجسادهم، وهو إجراء تم تطبيقه بنجاح في المستويات الأدنى، وأسهم في الحد من الاعتداءات اللفظية والجسدية ضد الحكام.وقد سبق أن تم اختبار هذه الفكرة في عدة مباريات، حيث ارتدى الحكم غاريد جيليت كاميرا على رأسه خلال مواجهة بين كريستال بالاس ومانشستر يونايتد، كما ارتدى الحكم روب جونز كاميرا على صدره خلال مباراة ودية بين تشيلسي وبرايتون في عام 2023. ومع ذلك، لم يتم بث أي من هذه التجارب بشكل مباشر، لكن الحديث اليوم يدور حول إمكانية استخدامها في البث التلفزيوني مستقبلًا.هذه الخطوة، التي تحظى بدعم رئيس الاتحاد الإنجليزي مارك بولينغهام، قد تبدأ كتجربة أولية من دون بث مباشر، قبل توسيعها لاحقًا لتشمل الصوت والصورة معًا، ما سيمنح الجماهير فرصة غير مسبوقة لمتابعة المباريات من منظور الحكام لأول مرة في تاريخ كرة القدم الاحترافية.في حال اعتماد هذه التقنية، ستنعكس تأثيراتها بشكل كبير على منظومة التحكيم في الملاعب الإنجليزية، وقد تمتد لاحقًا إلى بطولات أخرى حول العالم، خاصة الدوري الإسباني الذي يشهد جدلًا واسعًا.فهل سيكون هذا الإجراء الحل الأمثل لتعزيز الشفافية والحد من الاعتراضات؟ أم إنه سيفتح بابًا لتحديات جديدة قد تؤثر في سير المباريات؟ الأيام القادمة ستكشف مدى نجاح هذه الفكرة الثورية في الدوري الإنجليزي الممتاز.