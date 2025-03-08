Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
​دمشق تعلن: الأوضاع تحت السيطرة الكاملة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

لمباراتي الكويت وفلسطين.. ملامح قائمة كاساس النهائية تتضح

رياضة

2025-03-08 | 06:32
لمباراتي الكويت وفلسطين.. ملامح قائمة كاساس النهائية تتضح
2,698 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يفاضل الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي بين 28 لاعبًا، لاختيار القائمة النهائية لأسود الرافدين في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي منتخبي الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات يومي 20 و25 مارس/ آذار الحالي، إذ ستقام الأولى في البصرة والثانية في عمان.

زكاساس لم يحسم بعد قائمته النهائية لمباراتي الكويت وفلسطين في تصفيات كأس العالم، إذ يضع المدرب اللمسات الأخيرة على القائمة تمهيدًا للإعلان عنها خلال الأسبوع الحالي، إذ يضع المدرب ثقته في الوقت الحالي بثمانية وعشرين لاعبًا، قبل تقليص القائمة إلى 26 لاعبًا، يكونون هم الأكثر جاهزية من غيرهم.

المدرب الإسباني وفي مركز حراسة المرمى، استقر على تسمية الثلاثي جلال حسن حارس مرمى الزوراء وأحمد باسل حارس مرمى الشرطة وكميل سعد حارس مرمى أكاديمية ليغانيس الإسباني، إذ سيعتمد على جلال حسن أساسيًّا وسيكون أحمد باسل حاضرًا في حال تعرض حسن للإصابة، بينما سيوجد كميل لاكتساب الخبرة الدولية من الحارسين.

وفي خط الدفاع يضع مدرب العراق ثقته في كل من ميرخاس دوسكي ومهند جعاز وأحمد يحيى وآكام هاشم وريبين سولاقا، وفرانس بطرس وزيد تحسين ومناف يونس وعلي فائز وحسين علي وشربل شمعون وهلو فائق، إذ من المتوقع أن يستبعد أحد اللاعبين شربل شمعون أو هلو فائق، ليكون أحدهما بديلًا للمدافع حسين علي مدافع هيرنيفين الهولندي.

كما في خط الوسط استدعى المدرب الإسباني كلًّا من علي جاسم وأمير العماري وأسامة رشيد وزيدان إقبال، وإيمار شير وبيتر كوركيس ويوسف أمين ومحمد الطائي وإبراهيم بايش وأمجد عطوان، ومن المتوقع أن يتم إبعاد اللاعب محمد الطائي في حال قرر المدرب وجود اللاعب إيمار شير في قائمة المنتخب العراقي، نظرًا لأنه يحظى بإعجابه.
 
وفي خط الهجوم، سيعتمد كاساس على كل من أيمن حسين ومهند علي وعلي الحمادي، وهذا الثلاثي سيوجد بنسبة 100%، إذ يريد المدرب الإسباني حضور ثلاثة مهاجمين مع إمكانية اللعب بخطة تتألف من مهاجمين، حيث ستكون الأولوية للمهاجم أيمن حسين ومن ثم مهند علي ومن بعدهما علي الحمادي، الذي استعاد لياقته مؤخرًا مع ستوك سيتي، بحسب ما نقلت winwin.

ويحتل المنتخب العراقي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم برصيد 11 نقطة، إذ يعمل المدرب الإسباني على بذل جهود مضاعفة لمحافظة فريقه على هذا المركز المؤهل للمونديال بشكل مباشر.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على تويتر

مباراتي الكويت وفلسطين

ملامح قائمة كاساس النهائية تتضح

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
عملاق أوروبي يقطع طريق التفاوض بين برشلونة ونيمار
10:53 | 2025-03-08
برشلونة يضع خطة استثنائية لتحصين نجمه
07:19 | 2025-03-08
تصريح غريب لأنشيلوتي: "أتمنى أن أكون ذبابة"
05:38 | 2025-03-08
اليوم.. 3 مباريات ضمن الجولة الثالثة والعشرين من دوري نجوم العراق
04:35 | 2025-03-08
منتخب الأردن يتلقى رسالة "تحذيرية" قبل مواجهة فلسطين والسبب العراق!
03:49 | 2025-03-08
موعد مباراة برشلونة وأوساسونا والقنوات الناقلة
03:08 | 2025-03-08
تفاصيل لما سيحصل في العراق للأيام الأربعة المقبلة.. استعدوا
24.77%
01:55 | 2025-03-07
تفاصيل لما سيحصل في العراق للأيام الأربعة المقبلة.. استعدوا
01:55 | 2025-03-07
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا جديدا
19.25%
05:12 | 2025-03-08
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا جديدا
05:12 | 2025-03-08
اغلاق طريق حيوي في بغداد بسبب ارتفاع منسوب المياه
16.46%
12:55 | 2025-03-07
اغلاق طريق حيوي في بغداد بسبب ارتفاع منسوب المياه
12:55 | 2025-03-07
الأرض تبتلع عجلات مركبة في الديوانية.. (فيديو)
Play
13.38%
05:20 | 2025-03-07
الأرض تبتلع عجلات مركبة في الديوانية.. (فيديو)
05:20 | 2025-03-07
إيران تكشف موقفها من أحداث سوريا.. رسالة مباشرة إلى الشرع
13.07%
03:45 | 2025-03-08
إيران تكشف موقفها من أحداث سوريا.. رسالة مباشرة إلى الشرع
03:45 | 2025-03-08
إيران ترد على رسالة ترامب حول التفاوض بشأن النووي
13.06%
11:14 | 2025-03-07
إيران ترد على رسالة ترامب حول التفاوض بشأن النووي
11:14 | 2025-03-07
المزيد
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

مشهد غير مسبوق.. صحراء السماوة تتحول إلى بيضاء
Play
مشهد غير مسبوق.. صحراء السماوة تتحول إلى بيضاء
08:02 | 2025-03-08
هل تنجح التحركات الجديدة في البرلمان العراقي بتمرير قانون النفط والغاز؟
Play
هل تنجح التحركات الجديدة في البرلمان العراقي بتمرير قانون النفط والغاز؟
06:34 | 2025-03-08
واقع يدحض تصريحات المسؤولين.. استياء واسع بعد غرق مدن الانبار بسبب الأمطار
Play
واقع يدحض تصريحات المسؤولين.. استياء واسع بعد غرق مدن الانبار بسبب الأمطار
05:24 | 2025-03-08
رهينة داخل المطار.. بطل ملاكمة يتمكن من مسلح هدد بتفجير قنبلة (فيديو)
Play
رهينة داخل المطار.. بطل ملاكمة يتمكن من مسلح هدد بتفجير قنبلة (فيديو)
04:25 | 2025-03-08
شقق تصل لـ آلاف الدولارات.. حال احد المجمعات السكنية وسط بغداد
Play
شقق تصل لـ آلاف الدولارات.. حال احد المجمعات السكنية وسط بغداد
04:01 | 2025-03-08
مقايضة سياسية جديدة: حلّ هيئة المساءلة والعدالة مقابل قانون تقاعد الحشد
Play
مقايضة سياسية جديدة: حلّ هيئة المساءلة والعدالة مقابل قانون تقاعد الحشد
03:00 | 2025-03-08
شرطة بغداد تنقذ مواطنين من حريق كبير في البتاوين
Play
شرطة بغداد تنقذ مواطنين من حريق كبير في البتاوين
16:20 | 2025-03-07
استعدادات محافظة واسط لمواجهة السيول
Play
استعدادات محافظة واسط لمواجهة السيول
13:00 | 2025-03-07
الطائرات الورقية بكربلاء في شهر رمضان.. تقليد شعبي مميز!
Play
الطائرات الورقية بكربلاء في شهر رمضان.. تقليد شعبي مميز!
08:24 | 2025-03-07
ليالي رمضان في النجف... كيف يحييها أهلها؟
Play
ليالي رمضان في النجف... كيف يحييها أهلها؟
08:18 | 2025-03-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.