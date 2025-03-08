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لمباراتي الكويت وفلسطين.. ملامح قائمة كاساس النهائية تتضح
رياضة
2025-03-08 | 06:32
2,698 شوهد
السومرية
نيوز – رياضة
يفاضل الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب
العراقي
بين 28 لاعبًا، لاختيار القائمة النهائية لأسود الرافدين في تصفيات
آسيا
الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في
الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب
العراقي
منتخبي الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات يومي 20 و25 مارس/ آذار الحالي، إذ ستقام الأولى في
البصرة
والثانية في عمان.
زكاساس لم يحسم بعد قائمته النهائية لمباراتي الكويت وفلسطين في تصفيات كأس العالم، إذ يضع المدرب اللمسات الأخيرة على القائمة تمهيدًا للإعلان عنها خلال الأسبوع الحالي، إذ يضع المدرب ثقته في الوقت الحالي بثمانية وعشرين لاعبًا، قبل تقليص القائمة إلى 26 لاعبًا، يكونون هم الأكثر جاهزية من غيرهم.
المدرب الإسباني وفي مركز حراسة المرمى، استقر على تسمية الثلاثي جلال حسن حارس مرمى الزوراء وأحمد باسل حارس مرمى الشرطة وكميل سعد حارس مرمى أكاديمية ليغانيس الإسباني، إذ سيعتمد على جلال حسن أساسيًّا وسيكون أحمد باسل حاضرًا في حال تعرض حسن للإصابة، بينما سيوجد كميل لاكتساب الخبرة الدولية من الحارسين.
وفي خط الدفاع يضع مدرب
العراق
ثقته في كل من ميرخاس دوسكي ومهند جعاز وأحمد يحيى وآكام هاشم وريبين سولاقا، وفرانس بطرس وزيد تحسين ومناف يونس وعلي فائز وحسين علي وشربل شمعون وهلو فائق، إذ من المتوقع أن يستبعد أحد اللاعبين شربل شمعون أو هلو فائق، ليكون أحدهما بديلًا للمدافع حسين علي مدافع هيرنيفين الهولندي.
كما في خط الوسط استدعى المدرب الإسباني كلًّا من علي جاسم وأمير العماري وأسامة رشيد وزيدان إقبال، وإيمار شير وبيتر كوركيس ويوسف أمين ومحمد الطائي وإبراهيم بايش وأمجد عطوان، ومن المتوقع أن يتم إبعاد اللاعب محمد الطائي في حال قرر المدرب وجود اللاعب إيمار شير في قائمة المنتخب العراقي، نظرًا لأنه يحظى بإعجابه.
وفي خط الهجوم، سيعتمد كاساس على كل من أيمن حسين ومهند علي وعلي الحمادي، وهذا الثلاثي سيوجد بنسبة 100%، إذ يريد المدرب الإسباني حضور ثلاثة مهاجمين مع إمكانية اللعب بخطة تتألف من مهاجمين، حيث ستكون الأولوية للمهاجم أيمن حسين ومن ثم مهند علي ومن بعدهما علي الحمادي، الذي استعاد لياقته مؤخرًا مع ستوك سيتي، بحسب ما نقلت winwin.
ويحتل المنتخب
العراقي
المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم برصيد 11 نقطة، إذ يعمل المدرب الإسباني على بذل جهود مضاعفة لمحافظة فريقه على هذا المركز المؤهل للمونديال بشكل مباشر.
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